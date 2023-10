Hubert Bodhert le respondió a Wilson Morelo: "Si el gol me lo celebró a mí, no me di cuenta"

Una de las polémicas a la llegada de Hubert Bodhert a Independiente Santa Fe fue la decisión que tomó el entrenador cartagenero con Wilson Morelo, quien pese a ser un referente del equipo no entró en sus planes.

Por ello, muchos hinchas criticaron tal decisión, y el mismo Morelo -quien ahora milita en Águilas Doradas- manifestó que se vio afectado por esta; por ende, en el 5-0 del cuadro antioqueño sobre Santa Fe, no dudó en celebrar su anotación.

Posteriormente, el delantero de 36 años afirmó que su celebración no iba dirigida a los hinchas de Independiente Santa Fe sino al entrenador Hubert Bodhert, ya que consideró injusta su salida de la plantilla.

Huber Bodhert le respondió a Wilson Morelo

Ahora, Hubert Bodhert -quien salió de Santa Fe luego de este 5-0 en contra- habló sobre el tema, reconociendo que "si (Morelo) dedicó su gol, está bien dedicado, porque yo considero que cualquier jugador que hace un gol debe celebrarlo".

No obstante, respecto a la celebración personal de Morelo para Bodhert, el técnico fue enfático en que "si me lo celebró a mí, no me di cuenta".

Eso sí, Bodhert consideró que Morelo "es un buen muchacho, que está en una buena institución que está liderando la Liga, pero no he tenido algún contacto con él, un roce o alguna dificultad".

Por último, el entrenador cartagenero -actualmente si equipo- reconoció que no tenía conocimiento alguno sobre las declaraciones de Morelo, pues "no lo he leído. Pero le deseo lo mejor, que le vaya bien".

Así, en este diálogo de Hubert Bodhert con 'Gol Caracol', Hubert Bodhert expuso algunas de las conclusiones a las que llega con Wilson Morelo, quien ahora integra la plantilla del único equipo se mantiene invicto en Liga Betplay y uno de los aspirantes al título.