"Hubo cosas bochornosas": explicaciones y disculpas de Gamero tras Millonarios vs Junior

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, dio la cara luego del incidente que se presentó en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Betplay frente a Junior. El estratega ‘samario’ pidió disculpas por lo que pasó en la cancha del estadio El Campín, donde jugadores del equipo rival trataron de ingresar al camerino local.

Vea también: Millonarios vs Junior: se conoció otro VIDEO de la pelea en El Campín

"Aprovecho esta oportunidad para disculparme con el fútbol colombiano”, dijo Gamero en entrevista con el programa Primer Toque de Win Sports, horas después del partido. “Esto no puede pasar en el fútbol colombiano. Se equivocó Millonarios o Junior, el que haya sido, pero ese espectáculo en una semifinal no se puede dar. Hay que saber celebrar y hay que saber aceptar una derrota", añadió el DT.

Más adelante dio sus explicaciones de lo que sucedió al final del juego que dejó a los azules en la final de la Liga Betplay. “Hubo cosas bochornosas, no las quiero comentar, pero en nombre del fútbol colombiano pido disculpas. Recuerden lo que fueron los 95 minutos del partido y de ahí en adelante no lo miren, no lo hablemos".

Le puede interesar: Millonarios vs Junior: primeras consecuencias por grosera pelea en el final del partido

Según lo que se conoció horas después, Millonarios estaría analizando presentar una demanda en contra de los jugadores del Junior por los hechos ocurridos en las semifinales. También se espera una determinación por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano ry si esta afectaría al jugador Ricardo el ‘Caballo’ Márquez pensando en los dos partidos de la final.