Rodallega rompió el silencio sobre su futuro en Santa Fe: decisión inesperada

Hugo Rodallega fue una de las grandes figuras de Independiente Santa Fe en el subtítulo de la Liga Beptlay. El delantero vallecaucano tuvo una larga participación a lo largo del campeonato y destacó como el goleador del cuadro cardenal para llevarlo hasta la final del torneo ante Atlético Bucaramanga.

En el partido por el título, el ex Fulham no se escondió en ningún momento. El atacante con pasado en la Selección Colombia tuvo algunas molestias físicas en el partido por el título y pesé a ello se mantuvo en el campo para respaldar a su equipo. Incluso convirtió su gol en la tanda de penales.

Al acabar el partido, el delantero fue uno de los más tristes en el conjunto cardenal. Para el veterano, la manera como se le escapó la décima estrella al cuadro capitalino fue algo increíble. Tras el final del torneo, el jugador habló sobre su futuro y dio respuestas contundentes al respecto.

Una vez que acabó el duelo por el título, el jugador fue consultado sobre su futuro en el equipo bogotano. De manera inmediata, el goleador respondió con contundencia que su plan es volver a pelear el título luciendo la camiseta de Independiente Santa Fe.

"Hay que aceptar la derrota, duele, pero esto sigue, nosotros tenemos que pensar en pelear el título en el torneo que viene. Estoy mentalmente golpeado y triste, pero esto es fútbol y esas cosas pasan", dijo inicialmente el jugador.

Para el delantero no hay otro objetivo que no sea el cuadro cardenal: "Yo solo pienso en Santa Fe, este fue el equipo que me abrió las puertas y quiera darle el título a esta afición que me ha apoyado tanto".

Aunque durante los últimos días se conocieron algunas versiones sobre la posibilidad de que el delantero dejará el club capitalino, el mismo jugador confirmó que pesé al interés que exista, tiene pensado seguir en Bogotá. Su contrato sería hasta final de 2024 y allí las opciones podrían cambiar.

Por ahora, se espera conocer el alcance de la lesión del atacante. Desde el club se presumía que sufrió una fractura en una de sus manos, pero no se ha revelado el parte médico oficial.