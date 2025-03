Hugo Rodallega estalló y advirtió a Neiser: “No va a brillar en Europa”

Nuevo clásico bogotano, y, como era de esperarse, el trámite del partido iba a tener de todo. La expulsión no quería perderse el juego y resultó Harold Santiago Mosquera expulsado por una fuerte entrada a Stiven Vega. Las riñas también iban a dar de qué hablar, especialmente, por una jugada que causó la pelea entre jugadores de Santa Fe y de Millonarios.

Durante los 90 minutos, Santa Fe intentó imponer un juego defensivo desde los primeros minutos. No lo sufrieron en los 45 minutos iniciales, pero sí después de la expulsión de Mosquera. Intentaron replegarse en el segundo tiempo, renunciaron al ataque y le prestaron la pelota totalmente a Millonarios que cobró con Luis Marimón y Kevin Palacios.

Tal vez por el dominio, y contagiado por los ánimos del estadio que estaba azul completamente, salvo en la localidad Sur, Neiser Villarreal tiró magia que poco gustó en el cuadro cardenal. Como ha sido costumbre durante esta Liga BetPlay 2025-I, las paradas encima del balón han sido tendencia y fue lo que causó la explosión visitante.

RODALLEGA SOBRE NEISER VILLARREAL: “QUE LO HAGA EN UN 0-0"

A falta de escasos minutos para el final del partido, Neiser Villarreal desbordó en la banda. Se quedó quieto esperando la marca de un defensor y se paró encima de la pelota. Una jugada que la tildan como provocadora y que ha dado de qué hablar en tres ocasiones con Francisco Chaverra contra Envigado, Millonarios y Nacional. En cada una de ellas, se desataron peleas.

Esta no fue la excepción. El árbitro corrió y amonestó a Neiser Villarreal para calmar las aguas, pero no fue posible. Santa Fe se le fue encima al juvenil, mientras Álvaro Montero pedía que lo aplaudieran por la acción. El Campín aceptó la propuesta del guajiro y Neiser se fue con aplausos en medio del campo.

Hugo Rodallega explotó contra Neiser y en rueda de prensa, reveló lo que pasó en esa acción, “no estoy en contra para nada de las jugadas de fantasía. Admiro a quienes lo hacen, pero hay que escoger el momento. Hay que enseñarle, no solo a Neiser, sino a nuestros jóvenes que no solo es cuando vayan ganando y cuando estén de local”.

Posteriormente, comparó los dos clásicos, “si lo va a hacer que lo haga cuando el partido va 0-0. El clásico pasado los dominamos, les ganamos y nunca nos paramos en la pelota, y mucho menos nos burlamos de ellos. Tiene que aprender. Se lo dije a Montero y a Llinás, ojalá sus referentes le enseñen porque es un chico joven (...) tiene que aprender que no es solo cuando lleve la ventaja. Es para enseñarle. No va a brillar en Europa si hace ese tipo de fantasías”.