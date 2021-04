Hugo Rodallega insiste: lo nuevo que dijo sobre jugar con América en 2021

Un rumor constante en todos los mercados de fichajes es el posible regreso de Hugo Rodallega al fútbol colombiano. Desde Turquía lo han querido traer Deportivo Cali y Nacional, pero su gran sueño es jugar con América de Cali, club de sus amores con el que también ha tenido contactos.

Cuando dejó el Trabzonspor, Tulio Gómez quiso traerlo, pero no se llegó a un acuerdo económico y resultó en Denizlispor. Su contrato vence en junio y en una entrevista pasada con Antena 2 dijo que espera una oferta de América que sea buena para él y su familia, aunque entendiendo la situación financiera del club.

Ahora Rodallega habló de nuevo en ESPN e insistió en su sueño de vestir la camiseta escarlata: “Siempre fui hincha del América, soy hincha del América y era un sueño para mi viejo que ya no está conmigo, él quería que yo juegue en América”.

Y agregó: “Siempre lo dije y lo he dicho. Si se presenta la oportunidad y Dios lo permite, quiero jugar en América seis meses o un año e intentar ganar algo con América. Eso es lo único que quiero”.

También se refirió a su paso por la Selección Colombia y lo que quizás le faltó para brillar más: “La experiencia y la madurez... pero también te lo voy a decir con el respeto que merecen mis compañeros que tuve, faltó tener un equipo como el de ahora con nombres de mucha calidad y condiciones que ponen al delantero a definir y uno verá si la mete o no”.

“Entonces me quedo con eso, como que me faltó aportar mucho más a la selección, pero a la vez digo que eso fue lo que me tocó y lo que tenía que vivir, a lo mejor nací para ese momento y simplemente soy un agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de vestir la camiseta de mi selección y eso es un gran orgullo”, finalizó Rodallega.