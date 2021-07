Hugo Rodallega responde: Por qué no llegó a América y qué responsabilidad tiene Osorio

América de Cali desarrolla su pretemporada bajo el mando del entrenador Juan Carlos Osorio, quien está a la espera de definir más refuerzos a la nómina, teniendo en cuenta los compromisos en la Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Conmebol Sudamericana.

Una de las alternativas, que ha sido constante en los últimos mercados de pases, era la del experimentado delantero de 35 años Hugo Andrés Rodallega Martínez.

El futbolista ha manifestado en reiteradas oportunidades su deseo de vestirse de 'escarlata', pero no había podido llegar a un acuerdo con Tulio Gómez, máximo accionista de América, debido que a tenía contrato vigente con el Denizlispor de Turquía.

Hoy en día, Rodallega es jugador libre después del descenso del Denizlispor, por lo que se abrió una puerta para que llegara al conjunto vallecaucano.

A pesar del interés, este lunes 6 de julio, el mismo delantero aseguró que habló con Tulio Gómez, quien le manifestó que su posible fichaje iba a ser analizado en una "asamblea" con el cuerpo técnico, pero nunca recibió respuesta, por lo que pensó que no está en el proyecto.

"Esta no es una decisión mía, mi deseo de jugar con América siempre ha estado y esta vez conversé con Tulio Gómez, me dijo que iba a haber una asamblea con su nuevo cuerpo técnico y me quedé esperando. Me da a entender que no entro en el proyecto", dijo el atacante en diálogo con Súper Combo RCN.

Por otro lado, Rodallega aseguró que está en búsqueda de equipo para continuar su carrera y cuenta con ofertas de clubes de Turquía, Brasil y Grecia.

"Ya lo hablé con mi familia, mi futuro está en el exterior, Sudamérica es una posibilidad, si me quedaba en Colombia, la prioridad era de América de Cali, pero debo buscar trabajo. Estoy hablando con tres equipos, uno de Turquía, uno de Grecia y otro de Brasil, espero resolverlo pronto", aseguró.

Finalmente, América de Cali trabaja en su sede con Jorge Segura, Elvis Mosquera, Daniel Hernández, Larry Angulo y David Fernando Lemos, quien se lesionó de ligamentos, como sus caras nuevas.