Hugo Rodallega reveló que ahora sí pude ir a América y Tulio Gómez le respondió

“De momento la prioridad de ellos (Denizlispor) es mantener el equipo en primera división. Han llegado algunas ofertas en el mercado de invierno; llegó una de un equipo de Holanda y algunos de Turquía, pero el club quiso que yo terminara la temporada y ya después de eso nos reuniremos y miraremos que decisión se va a tomar porque no tengo claro lo que voy a hacer”, agregó Rodallega.

Y aclaró: “Siempre que tomo una decisión mi familia es importante por el tema de la cultura, el idioma y demás. Entonces me toca tener en cuenta muchas cosas a parte del tema deportivo”.

Le preguntaron por América de Cali y fue contundente: “Hace rato no hablo con don Tulio Gómez. Él sabe porque es dirigente de un gran equipo en Colombia, él ha querido llevarme cuando yo he tenido contrato con algún equipo y él sabe que para eso debe pagar una cláusula y no lo ha podido hacer. Entonces para él es muy fácil decir que yo no quiero ir, pero el hincha entiende la situación y otros no”.

“Yo le dije a él que terminaba contrato en junio. Ya si él como dueño y el cuerpo técnico ven que me necesitan, sería bueno que tomaran ya la iniciativa de hablar conmigo y mi representante. No que el jugador vaya a buscarlo a él”, subrayó.

En ese momento Tulio Gómez envió un mensaje al entrevistador y dijo que en junio estaban esperando a Rodallega para cumplir su sueño de jugar en América de Cali.

Y el futbolista respondió: “Él sabe que eso es un anhelo e intentaremos comunicarnos y sería muy bueno jugar con Adrián Ramos… Yo le he sido claro a Tulio, al América y a todos los equipos colombiano que me han llamado: el día que se tome la decisión de volver a Colombia a cualquier club, yo Hugo Rodallega soy consciente que tengo que hacer un gran esfuerzo económico de mi parte porque no pueden pagar lo de Europa y los mismos beneficios en cuanto a premios. Tulio ya lo sabe, pero también le he dicho a los equipos que por todo lo que significa mi carrera yo quiero ir a aportar todo lo que he adquirido, pero obviamente es mi trabajo y para mi trabajo tengo que cobrar porque no puedo hacerlo gratis”, sentenció.

Finalmente, Rodallega contó que sí tiene contacto con Falcao García, delantero de Galatasaray: “Sí yo hablo con Falcao. Tenemos contacto hace muchos años, no solo acá en Turquía; hemos tenido una relación muy buena y por supuesto hablamos del presente de él y es preocupante tantas lesiones porque está demostrado que cuando juega sí marca goles. Él está enfocado en terminar la liga e buena manera”.