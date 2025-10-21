Actualizado:
Hugo Rodallega rompió un récord en Santa Fe con su gol al Medellín
El futbolista vallecaucano se convirtió en uno de los referentes del León.
Hugo Rodallega de a poco se ha metido en la historia de Santa Fe. El delantero vallecaucano volvió a ser protagonista este lunes 20 de octubre al anotar gol en el empate 1-1 frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 14 de la Liga Betplay II-2025.
El tanto del experimentado atacante llegó sobre el minuto 28, luego de una rápida recuperación en campo contrario. Jhojan Torres interceptó un pase en salida del Medellín y asistió a Rodallega, quien definió con precisión para poner en ventaja parcial al Cardenal.
El récord que rompió Hugo Rodallega en Santa Fe
Más allá del marcador final, el gol tuvo un valor especial en la carrera del delantero de 40 años, pues, según informaron 'Datos Santa Fe' y Carlos Forero, el tanto convirtió a Hugo Rodallega en el jugador más longevo en anotar con Independiente Santa Fe en toda la historia del club.
Rodallega marcó su tanto con 40 años y 87 días, superando el récord que pertenecía a Andrés Pérez, quien había anotado con 40 años y 66 días. Un nuevo hito que confirma la vigencia y profesionalismo de uno de los pocos goleadores que ha tenido Santa Fe en este siglo.
Estadísticas de Hugo Rodallega en Santa Fe
Desde su llegada a Santa Fe en 2023, Hugo Rodallega se ha mostrado como un referente, sacando provecho de su edad. El atacante suma 53 goles y doce asistencias en 126 partidos, consolidándose como una de las figuras más importantes del club en los últimos años.
El empate en Medellín dejó al conjunto capitalino con 22 puntos, ubicándose en la octava casilla de la tabla de posiciones de Liga Betplay 2025-II, dentro del grupo de clasificación a los cuadrangulares semifinales.
Ahora, el equipo dirigido por Francisco López (E) se prepara para afrontar el partido más tradicional del fútbol colombiano: el clásico bogotano ante Millonarios, que se disputará este sábado 25 de octubre a las 6:20 p. m. en el estadio El Campín.
Ahora, Santa Fe buscará una victoria que lo consolide entre los ocho y le permita seguir soñando con protagonizar las fases finales de la Liga Betplay y perseguir el bicampeonato.
