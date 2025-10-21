Hugo Rodallega rompió un récord en Santa Fe con su gol al Medellín

Hugo Rodallega de a poco se ha metido en la historia de Santa Fe. El delantero vallecaucano volvió a ser protagonista este lunes 20 de octubre al anotar gol en el empate 1-1 frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 14 de la Liga Betplay II-2025.

El tanto del experimentado atacante llegó sobre el minuto 28, luego de una rápida recuperación en campo contrario. Jhojan Torres interceptó un pase en salida del Medellín y asistió a Rodallega, quien definió con precisión para poner en ventaja parcial al Cardenal.

El récord que rompió Hugo Rodallega en Santa Fe

Más allá del marcador final, el gol tuvo un valor especial en la carrera del delantero de 40 años, pues, según informaron 'Datos Santa Fe' y Carlos Forero, el tanto convirtió a Hugo Rodallega en el jugador más longevo en anotar con Independiente Santa Fe en toda la historia del club.

Rodallega marcó su tanto con 40 años y 87 días, superando el récord que pertenecía a Andrés Pérez, quien había anotado con 40 años y 66 días. Un nuevo hito que confirma la vigencia y profesionalismo de uno de los pocos goleadores que ha tenido Santa Fe en este siglo.