Hugo Rodallega y Andrés Llinás
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 16:39

Hugo Rodallega se acordó de Llinás tras la lesión; esto dijo

El futbolista de Millonarios sufrió una fractura durante el empate 3-3 con Deportivo Cali.

En la noche del viernes 8 de agosto,fractura del cuello de pie de su pierna izquierda por la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II, y en ese encuentro una de las acciones destacadas corrió por Andrés Llinás, quien sufrió una infortunada e impactante lesión.

En el marcaje al delantero Fernando Mimbacas (Deportivo Cali), Llinás sufrió una "fractura del cuello de pie de su pierna izquierda", según el comunicado emitido por Millonarios. Se trató de una acción en que el atacante cayó sobre la pierna del defensor.

Puede leer: Dimayor anunció nueva fecha del clásico Santa Fe vs Millonarios

¿Cuánto tiempo de incapacidad tendrá Andrés Llinás por su fractura?

Debido a la fractura que sufrió Andrés Llinás, el defensa central estará por fuera de las canchas al menos durante tres meses, y teniendo en cuenta el impacto que generó su lesión, hubo mensajes por cuenta de varios colegas.

Uno de los mensajes más llamativos fue el que recibió Llinás por parte de Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, quien le deseó pronta recuperación y posteriormente recibió respuesta del defensa.

El mensaje que le envió Hugo Rodallega a Andrés Llinás

En una historia de Instagram, el delantero de Santa Fe publicó una fotografía de un clásico bogotano en donde él tiene la posesión de la pelota y tras él va Llinás. "Pronta recuperación, Andrés. Que Dios te bendiga", escribió Rodallega.

"Gracias por tus palabras, goleador. Que la rivalidad quede en la cancha. Ninguna pasión justifica perder una vida. Cuidémonos entre todos", fue la respuesta de Andrés Llinás, quien acompañó el mensaje con un corazón azul y otro rojo.

Le puede interesar: [Foto] Impactantes heridas de Nairo Quintana, ¿se pierde la Vuelta a España?

Cabe recordar que recientemente hubo hechos violentos entre reducidos sectores de las hinchadas de Santa Fe y Millonarios, los cuales hicieron que los clásicos de la fecha 2 de Liga Betplay Femenina y de la fecha 17 del certamen masculino se postergaran.

