Hugo Rodallega se acordó de Llinás tras la lesión; esto dijo

En la noche del viernes 8 de agosto,fractura del cuello de pie de su pierna izquierda por la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II, y en ese encuentro una de las acciones destacadas corrió por Andrés Llinás, quien sufrió una infortunada e impactante lesión.

En el marcaje al delantero Fernando Mimbacas (Deportivo Cali), Llinás sufrió una "fractura del cuello de pie de su pierna izquierda", según el comunicado emitido por Millonarios. Se trató de una acción en que el atacante cayó sobre la pierna del defensor.

Puede leer: Dimayor anunció nueva fecha del clásico Santa Fe vs Millonarios

¿Cuánto tiempo de incapacidad tendrá Andrés Llinás por su fractura?

Debido a la fractura que sufrió Andrés Llinás, el defensa central estará por fuera de las canchas al menos durante tres meses, y teniendo en cuenta el impacto que generó su lesión, hubo mensajes por cuenta de varios colegas.

Uno de los mensajes más llamativos fue el que recibió Llinás por parte de Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, quien le deseó pronta recuperación y posteriormente recibió respuesta del defensa.