Iago Falque salió a cobrar por su lesión y señaló al VAR: "hay que utilizarlo"

Iago Falque sufrió una grave lesión en su tibia en el partido de América de Cali frente al Atlético Nacional y aunque ya fue operado, parece que encontró el momento exacto para salir a cobrar por las situación ocurra, donde tuvo mucha influencia el VAR.

En una entrevista con Carlos 'Petiso' Arango, el jugador español dio a conocer que "nunca había pasado por quirófano y fue la primera vez en toda mi carrera. No soy un jugador al que le hayan dado muchas patadas".

Y desde ahí, quiso apuntarle al VAR y a las decisiones que se tomaron durante el encuentro de la Liga Betplay: "todos hablan de la lesión de Iago, pobre Iago, pero aquí estoy yo con mi fractura de tibia. Hay que proteger a los jugadores y ahí está el VAR, hay que utilizarlo. Que la falta sea involuntaria y que él tenga arrepentimiento, yo lo entiendo, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Nunca pasa nada y eso no está bien".

Por otro lado, explicó cómo ocurrió este accidente que pausa su carrera por muchos meses: "el balón se me ha ido un poquito largo y veo que él viene muy rápido, pero tengo el control de la situación; espero que él venga pero no esperaba que fuera a patear de esa forma. No fui capaz de sacar el pie del suelo, al pegar la patada caí al suelo y llamé al médico porque sentí que algo se había partido. La lesión se da cuando él me da la patada, es lo que me hace fracturarme".

"Tenemos que utilizar la tecnología. A Darwin (Quintero) lo suspendieron dos partidos y al otro chico no le pasa nada; a mi me parten una tibia y pasó casi inadvertido. Eso no puede ser. Yo tengo 33 años y volveré, pero donde pase en otro momento puede ser algo más grave. Una cosa es que pase y otra es que al jugador no se le proteja", concluyó diciendo Flaque, quien le dejó un mensaje a los entes arbitrales de este deporte.

Así las cosas, solo queda esperar cómo avanza la recuperación del jugador español, quien estará mínimo tres meses por fuera de las canchas mientras hace todos los trabajos necesarios para poder recuperar su movilidad al 100%.