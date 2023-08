Iago Falque y América habrían llegado a un acuerdo; en los próximos días será oficial

El entorno América de Cali se tomó un respiro luego de la victoria por la octava fecha frente a Independiente Santa Fe, lo cual le da al menos dos partidos más a Lucas González y su cuerpo técnico al frente del equipo.

Sin embargo hay una preocupación latente desde hace un par de semanas, la cual está relacionada con Iago Falque, pues el mediocampista español retornó a su país luego de que su camioneta recibió impactos de bala al salir de la sede del club.

Por ende, se ha rumoreado que Falque saldría de América de Cali, pues la familia del jugador estaría en contra de su regreso a Colombia; ahora, parece que el futbolista llegó a un acuerdo con el club.

Pues según el periodista Dufie Lebrón dio a conocer que Iago Falque y América de Cali habrían llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato, por lo que el futbolista no volverá y en los próximos días será oficial este movimiento.

¿Qué va a pasar con Iago Falque y América de Cali?

"No regresa. El volante español Iago Falque no seguirá con América de Cali. Se espera que en los próximos días el club haga oficial la no continuidad del jugador", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Consecuentemente, Falque terminará su proceso de rehabilitación física en España -pues se lesionó terminando el semestre anterior-, y posterior a ello empezará a buscar equipo en Europa.

Cabe recordar que antes de llegar a América, Iago Falque -de 33 años- militó en la Roma, Torino, Tottenham, Southampton y Villarreal -entre otros clubes-; ahora, espera encontrar equipo en alguna liga competitiva en el 'viejo continente'.