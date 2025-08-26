Ídolo de Millonarios dijo que Santa Fe hizo trampa para salir campeón

Luego de ocho años y medio, Independiente Santa Fe se consagró campeón de la Liga Betplay, pues en la gran final derrotó al Medellín pese a que el Poderoso llegó como gran favorito a la final. De hecho, el Rojo ni siquiera era visto como uno de los equipos candidatos del grupo B para llegar a la definición por el título.

Así, bajo la dirección técnica de Jorge Bava, Independiente Santa Fe tuvo que apelar a la épica para meterse en la final y posteriormente ganar la décima estrella. Una vez se consiguió el campeonato, algunos lo rotularon como 'suerte', y ahora hubo quien afirmó que se trató de 'trampa'.

Un exfutbolista, recordado por su paso por Millonarios FC, comentó y explicó que Independiente Santa Fe hizo 'trampa' para conseguir el título del primer semestre del año, pero no hubo juzgamiento alguno, pues aseguró que cuando el Albiazul se consagró campeón en 2017-II ante el León, también hubo jugadas polémicas.

Andrés Cadavid, ex Millonarios, dijo que Santa Fe hizo 'trampa' para ser campeón

En un diálogo con 'Gol Caracol', Andrés Cadavid se refirió al título de Independiente Santa Fe, y explicó que 'quemar tiempo' es una forma que muchos ven como 'trampa', pero desde su mirada es válida para ganar títulos en Colombia o cualquier lugar del mundo.