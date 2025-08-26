Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 12:58
Ídolo de Millonarios dijo que Santa Fe hizo trampa para salir campeón
El León viene de consagrarse en la Liga Betplay 2025-I ante un Independiente Medellín que partía como favorito.
Luego de ocho años y medio, Independiente Santa Fe se consagró campeón de la Liga Betplay, pues en la gran final derrotó al Medellín pese a que el Poderoso llegó como gran favorito a la final. De hecho, el Rojo ni siquiera era visto como uno de los equipos candidatos del grupo B para llegar a la definición por el título.
Así, bajo la dirección técnica de Jorge Bava, Independiente Santa Fe tuvo que apelar a la épica para meterse en la final y posteriormente ganar la décima estrella. Una vez se consiguió el campeonato, algunos lo rotularon como 'suerte', y ahora hubo quien afirmó que se trató de 'trampa'.
Un exfutbolista, recordado por su paso por Millonarios FC, comentó y explicó que Independiente Santa Fe hizo 'trampa' para conseguir el título del primer semestre del año, pero no hubo juzgamiento alguno, pues aseguró que cuando el Albiazul se consagró campeón en 2017-II ante el León, también hubo jugadas polémicas.
Andrés Cadavid, ex Millonarios, dijo que Santa Fe hizo 'trampa' para ser campeón
En un diálogo con 'Gol Caracol', Andrés Cadavid se refirió al título de Independiente Santa Fe, y explicó que 'quemar tiempo' es una forma que muchos ven como 'trampa', pero desde su mirada es válida para ganar títulos en Colombia o cualquier lugar del mundo.
"Uno tenía que hacer trampa para ser campeón, sí o sí. Mira a Santa Fe hoy, hizo trampa con Marmolejo tirándose, eso tiene que hacer un arquero. Muchos quemaron tiempo, eso se tiene que hacer", dijo el ex defensa central, refiriéndose a que el arquero de los Cardenales no solo fue clave son sus atajadas sino haciendo tiempo, como pasó en la final de vuelta -tal como lo hizo todo Medellín en la ida-.
Asimismo, el antioqueño recordó que en los vestuarios hay futbolistas que fungen como capitanes y recomiendan hacer tiempo y usar todo tipo de estrategias para ganar títulos, pues la consigna es "ganar como sea".
Cadavid reconoció que Millonarios hizo 'trampa' a Santa Fe en la final de 2017
Entre otras cosas, Andrés Cadavid recordó la final del segundo semestre de 2017, en la que Millonarios derrotó 3-2 en el global a Independiente Santa Fe, y reconoció que su equipo hizo 'trampa', pues más allá de un penalti no cobrado al Rojo, hizo énfasis en una jugada en la que fue protagonista Ramiro Sánchez, arquero suplente del Embajador.
"Para nadie es un secreto que cuando iba un contraataque de Santa Fe, nuestro arquero suplente Ramiro Sánchez tiró una botella de agua y pararon la jugada. Eso es trampa, ser vivo, y tiene que ser así", apuntó Cadavid.
Fuente
Antena 2