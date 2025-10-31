Ídolo de Millonarios encontró culpable del fracaso: “No armar nómina...”

Con un empate sin goles ante Once Caldas, Millonarios sepultó su eliminación de la Liga BetPlay 2025-II. Se quedaron sin la posibilidad de estar en los cuadrangulares semifinales en una irregular campaña. Los albiazules llegaron a ese partido frente los oriundos de Manizales con posiciones de clasificar, pero la igualdad acabó todo.

Millonarios suma 22 puntos y a falta de dos partidos para terminar la fase regular llegaría a 28 unidades. Cuenta con una mínima chance si se dan varios resultados en otros escenarios, pero necesita más de cuatro marcadores que le favorezcan.

Un fracaso que se empezó a consumar con las primeras fechas y con una ventana de fichajes sin incorporaciones de peso. Además, se fue Falcao García y las lesiones empezaron a complicar a la institución con la ausencia de referentes. Justamente, Rafael Robayo, uno de los ídolos del cuadro embajador encontró el culpable de la eliminación.

En diálogo con Win Sports en el programa Despierta Win, Rafael Robayo indicó cuáles son los factores que llevaron al fracaso de la institución y el tema que referenció fue nada más ni nada menos que el no tener una nómina a la altura de lo que es Millonarios.

“ES UN FRACASO QUE UN EQUIPO GRANDE NO CLASIFIQUE”

Rafael Robayo estuvo acompañado de Agustín Julio que también habló del presente de Santa Fe, que, contrario a su acérrimo rival, está más vivo que nunca en la posibilidad de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

En el caso del mediocentro que dejó huella en Millonarios, Rafael afirmó que, “va a ser un fracaso que un equipo grande no clasifique, es obvio. Sea Millonarios o cualquier equipo grande. Pero yo digo que el tema pasa por el tema dirigencial al no armar una nómina para un equipo grande”, arrancó Robayo.

Posteriormente, aseveró que, “si bien Millonarios hace unos años viene con un proceso de sacar jóvenes talentos y es lo que se muestra, Millonarios debe tener un 80% de jugadores de jerarquía siempre. ¿Cómo quedó campeón Santa Fe? Seis, siete eran mayores de 30, ya con experiencia, saben jugar unas finales y lo acompañan con jugadores jóvenes. Yo creo que ese fue el error, no tener una nómina acorde a lo que es Millonarios”.

HERNÁN TORRES CONTINUARÁ EN MILLONARIOS

Esa misión de armar una nómina la tendrá que hacer Hernán Torres que ya tiene el aval por parte de la dirigencia de su continuidad. Entienden que Torres tomó el equipo cuando ya estaba armado el proyecto y que son jugadores que no pidió el ibaguereño.

Con la continuidad de Hernán, el entrenador tendrá que definir los fichajes ideales para armar una nómina competitiva que pueda llegar a sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales en el 2026. Ese será el objetivo, la necesidad y la urgencia del cuadro albiazul.