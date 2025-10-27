Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 08:52
Ídolo de Santa Fe muy enojado tras la derrota en el clásico capitalino
El máximo ídolo del equipo cardenal se mostró bastante enojado tras el clásico.
La derrota de Independiente Santa Fe en el clásico bogotano frente a Millonarios volvió a encender las alarmas en el cuadro cardenal. El conjunto dirigido por Francisco López cayó 0-1 en El Campín, en un partido por la fecha 17 de la Liga BetPlay, resultado que compromete seriamente sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales.
Un clásico decepcionante en todos los sentidos
El encuentro dejó un sabor amargo en los hinchas santafereños, que esperaban una reacción del equipo tras un semestre irregular. A pesar de que Millonarios jugó más de media hora con un jugador menos, Santa Fe no logró aprovechar la ventaja y terminó cediendo los tres puntos con un gol en tiempo de adición. El clásico fue pobre en emociones, con un rendimiento colectivo bajo y una evidente falta de actitud en varios jugadores, lo que generó frustración en la tribuna y en las viejas glorias del club.
Alfonso Cañón, furioso con la falta de compromiso
Uno de los más grandes ídolos en la historia del club, Alfonso Cañón, no ocultó su molestia tras la derrota. El histórico campeón con Santa Fe en 1966, 1971 y 1975, calificó de inaceptable la presentación del equipo y criticó duramente la falta de carácter de los jugadores. “Vi futbolistas sin ganas, sin deseos, sin luchar esa camiseta. Que la sudaran, que para eso les pagan”, expresó.
“El Maestro” como se le conoce, también envió un mensaje directo a la plantilla: “Uno tiene que luchar por la hinchada, por esa gente que lo acompaña cada 8 o 15 días. Hay que mostrarle entrega, sudar la camiseta”.
Las palabras de Cañón reflejan el sentir de gran parte de la afición, que exige una reacción inmediata en los tres partidos que restan del ‘todos contra todos’, si el equipo quiere mantener viva la esperanza de defender el título obtenido en el primer semestre.
Fuente
Antena 2