Ídolo de Santa Fe muy enojado tras la derrota en el clásico capitalino

Alfonso Cañón, furioso con la falta de compromiso

Uno de los más grandes ídolos en la historia del club, Alfonso Cañón, no ocultó su molestia tras la derrota. El histórico campeón con Santa Fe en 1966, 1971 y 1975, calificó de inaceptable la presentación del equipo y criticó duramente la falta de carácter de los jugadores. “Vi futbolistas sin ganas, sin deseos, sin luchar esa camiseta. Que la sudaran, que para eso les pagan”, expresó.

“El Maestro” como se le conoce, también envió un mensaje directo a la plantilla: “Uno tiene que luchar por la hinchada, por esa gente que lo acompaña cada 8 o 15 días. Hay que mostrarle entrega, sudar la camiseta”.

Las palabras de Cañón reflejan el sentir de gran parte de la afición, que exige una reacción inmediata en los tres partidos que restan del ‘todos contra todos’, si el equipo quiere mantener viva la esperanza de defender el título obtenido en el primer semestre.