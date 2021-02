IDRD Bogotá señala desde cuándo se daría la entrada de hinchas en El Campín

En medio de una notable disminución en la curva de contagios de coronavirus en Colombia y la llegada de las primeras dosis de vacunas, desde distintos sectores empresariales han insistido a los gobiernos locales que se les habilite espacios para la concentración de pocas personas como algunos bares y eventos.



En el caso del fútbol, Medellín tomó la bandera con el ingreso de 30 hinchas de Nacional y DIM hace una semana y planean un protocolo piloto para el ingreso de al menos 10 mil fanáticos. Manizales y Cali quieren copiar esta idea y una de las grandes incógnitas es Bogotá.



La capital del país es una de las ciudades que más restricciones ha tenido por la pandemia y a pesar de las presiones de Santa Fe y Millonarios junto a la Dimayor, desde el distrito no ceden y solo prestan el estadio sin público. En medio de todo eso, desde el IDRA han mencionado cuándo abrirían las puertas.



En unas declaraciones recogidas por La FM, Blanca Durán, directora del IDRD en la actual Alcaldía, señaló que piensan en el regreso de los hinchas a El Campín solo para la Copa América que tomará partida en el mes de junio y con aforos reducidos por temas de la pandemia.



De esa manera se descarta por ahora la presencia de público en partidos de la Liga Betplay y Bogotá sería una de las últimas ciudades en tener hinchas en los estadios.