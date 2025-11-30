Actualizado:
Impensado; América recupera un delantero para el partido contra Medellín
El técnico David González ha incluido al futbolista en la lista de viajeros.
Por la fecha 4 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, el América de Cali enfrentará en condición de visitante al Deportivo Independiente Medellín, duelo clave en las aspiraciones del conjunto escarlata por alcanzar la final del certamen.
El equipo dirigido por el técnico David González viene de vencer al ‘poderoso de la montaña’ por 2-1 y las ilusiones por quedarse con el liderato del grupo han crecido, sabiendo que el nivel demostrado en aquel compromiso fue destacable y que le daría para pelear su boleto a la final con los demás rivales del cuadrangular (Junior y Atlético Nacional).
La sorpresa del América en la convocatoria ante Medellín
De acuerdo con información del periodista Leonel Cerrudo, el técnico David González ha incluido en la lista de viajeros que van a Medellín al delantero Dylan Borrero, futbolista que se lesionó el pasado 16 de noviembre en el duelo de semifinales de Copa BetPlay ante Nacional y que se creía no iba a volver a jugar en lo que resta del año.
El atacante de 23 años, quien no ha terminado de convencer al hincha americano luego de ser comprado por 1.5 millones de dólares, es una de las grandes novedades que tiene el América en su convocatoria, una pieza disponible para el técnico González ante las bajas que ha sumado en zona de ataque (Rodrigo Holgado, Luis Ramos y Jhon Murillo).
🚨🔴 DYLAN BORRERO, es una de las novedades entre los viajeros de @AmericadeCali a Medellín.— Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) November 30, 2025
🤔 ¿4-4-2 o línea de 5 ante DIM? … los leo 👇 pic.twitter.com/JvWWcxxF9U
Así va el cuadrangular A de la Liga BetPlay 2025-II
El conjunto de los ‘Diablos Rojos’, que visiten este lunes 1 de diciembre al Deportivo Independiente Medellín, aspira a ganar los tres puntos en el Atanasio Girardot y entrar seriamente en la pelea por quedarse con el liderato del cuadrangular A.
El América de Cali se ubica de momento en la tercera posición del grupo con 4 puntos, apenas uno menos que los líderes Junior y Nacional que se enfrentan este domingo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que Medellín es último de la zona con solo un punto.
💥🚨 ¡DE VUELTA!— América En La Red (@Americaenlared) November 30, 2025
Dylan Borrero regresa a convocatoria con @AmericadeCali para enfrentar al @DIM_Oficial. Su última aparición en lista de convocados fue en la vuelta ante Atlético Nacional en el Pascual — por la Copa BetPlay. pic.twitter.com/yxYwXoZdoX
