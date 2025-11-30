Impensado; América recupera un delantero para el partido contra Medellín

Por la fecha 4 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, el América de Cali enfrentará en condición de visitante al Deportivo Independiente Medellín, duelo clave en las aspiraciones del conjunto escarlata por alcanzar la final del certamen.

El equipo dirigido por el técnico David González viene de vencer al ‘poderoso de la montaña’ por 2-1 y las ilusiones por quedarse con el liderato del grupo han crecido, sabiendo que el nivel demostrado en aquel compromiso fue destacable y que le daría para pelear su boleto a la final con los demás rivales del cuadrangular (Junior y Atlético Nacional).

