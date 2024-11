Luego de ser campeones del primer torneo de fútbol colombiano en este 2024, el Atlético Bucaramanga tendrá que buscar un nuevo técnico para afrontar los desafíos del próximo año, entre ellos, la Copa Libertadores.

El conjunto ‘Leopardo’, que obtuvo su primera estrella en el fútbol colombiano bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel, tendrá que seguir su camino con la ausencia del entrenador venezolano, que, según los últimos reportes, habría decidido dejar el club.

Impensado: la razón que motivó a Rafael Dudamel para dejar el Bucaramanga

En las últimas horas ha trascendido una información brindada por el exfutbolista argentino y ahora comentarista deportivo Adrián Ernesto Magnoli, quien asegura que recibió información acerca de la razón que motivó al entrenador venezolano a dejar el Bucaramanga.

"Me cuentan que Rafa Dudamel renuncia al Bucaramanga porque tiene problemas personales de convivencia en la ciudad, no es que no acepta la propuesta del Bucaramanga", publicó Magnoli en su red social X.