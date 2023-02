"Impresentable lo de Nacional": Eduardo Luis expuso a Autuori; "todo es al revés"

Atlético Nacional perdió su primer partido del semestre, se vio mal ante Jaguares y aumentó las dudas respecto a Paulo Autuori, un técnico sobre el cual recaen varios cuestionamientos por sus decisiones a la hora de plantear los juegos.

Al respecto, Eduardo Luis López, narrador de Win Sports, hizo varios cuestionamientos respecto a la forma como está dirigiendo el entrenador brasileño al más veces campeón del FPC.

López consideró que lo de Nacional en el primer tiempo ante Jaguares fue "impresentable", tanto por actitud como capacidad futbolística en Montería. Del mismo modo consideró confusas las determinaciones de Autuori con las alineaciones y los hombres que ha tenido en cuenta en el arranque del semestre.

"Nacional tiene un equipazo. Hay muchas soluciones, pero entonces las miradas se van para Autuori. El primer tiempo ante Jaguares fue impresentable: sin actitud, sin plan definido, débil en defensa, pobre en generación y liviano en ataque. Fue pobrísimo. Nacional no ha definido a qué quiere jugar. Es un equipo sin rumbo".

A renglón seguido manifestó: "De pronto Autuori no es el man. Es un entrenador que no sabe administrar las herramientas. Quema a los futbolistas, a los jugadores no los pone cuando no es. No sabe mezclar los experimentados con los jóvenes. Es todo al revés con Autuori".

Tras el partido ante Jaguares, Atlético Nacional se alista para el partido ante Pereira por la Superliga. El partido de ida será en Medellín este miércoles 8 de febrero; la vuelta, el 16 de febrero, en la capital risaraldense.