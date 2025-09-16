Independiente de Avellaneda golpeó a Nacional: lo dejó sin un candidato a DT

Justo en el mismo momento, Independiente de Avellaneda afirmó la salida de Julio Vaccari de la dirección técnica mientras que Javier Gandolfi tiene las horas contadas en Atlético Nacional que, a falta de oficialización del club su salida ya está más que definida.

Vea también: Ex técnico de James descartó llegar a la Liga Betplay: "a Colombia no"

Infortunadamente, la salida de Julio Vaccari se da con un Independiente de Avellaneda en el fondo de la tabla de la Primera División de Argentina después de la caída ante Banfield y de la eliminación de la Copa Sudamericana por la penalización de la CONMEBOL que le dio la clasificación a Universidad de Chile a los cuartos de final de la competencia.

En el caso de Atlético Nacional, la derrota ante Bucaramanga, además de los cuatro extranjeros en cancha acabó con su trabajo. El disgusto de la afición habría sido el punto definitivo para que tuvieran la reunión y que se diera la salida a falta de que lo confirmen en las redes sociales del club.

Con los dos equipos sin directores técnicos, cada uno hizo su propia lista de candidatos y todo parece indicar que Independiente tendría listo a un entrenador que también lo había pretendido Atlético Nacional después de las respectivas salidas. Se trata nada más ni nada menos que de Gustavo Quinteros.

GUSTAVO QUINTEROS SERÍA NUEVO ENTRENADOR DE INDEPENDIENTE DE AVELLANEDA

Independiente de Avellaneda se decidió por un entrenador que estaba en el radar de selecciones y de varios equipos. Gustavo Quinteros ya tiene acuerdo de palabra con el cuadro más campeón de la Copa Libertadores.

De acuerdo con información que sale de Argentina, Independiente se movió rápidamente después de tantas ofertas que tenía Gustavo Quinteros y aseguró un acuerdo con el entrenador argentino boliviano para tomar las riendas y salir de la crisis.

Le puede interesar: Caos en el Bernabéu: incidentes entre ultras del Marsella y la policía española

Su contrato se extenderá hasta diciembre de 2026 y su debut podría ser nada más ni nada menos que en el clásico ante Racing Club de Avellaneda en el ‘Cilindro’. Gustavo Quinteros tendrá que ganarse a su público y a la afición en un momento sensible y complejo del club.

Con esto se cierra la posibilidad de Atlético Nacional que quería depositar su confianza en Gustavo Quinteros para que tome las riendas del cuadro antioqueño. Tras la salida de Javier Gandolfi, se acaba la opción de Quinteros que dirigirá a Independiente de Avellaneda que se adelantó ante todos los interesados.

LAS OPCIONES QUE TIENE ATLÉTICO NACIONAL

Bajo este portazo que recibió de Gustavo Quinteros, Miguel Ángel Ramírez, candidato español que es del gusto del club desde hace varios años tampoco llegará. Ramírez que se encuentra libre tras su paso por el Real Zaragoza ya dijo que no hay posibilidades de venir a Medellín a dirigir al club verde.

Lea también: América aumenta la crisis: confirman amenazas a directivos y jugadores

En ese sentido, las opciones que le quedan al club verdolaga, y, con base en lo dicho por Mauricio Agudelo, periodista de Win Sports son Luis Zubeldía, Walter Ribonetto, Vicente Sánchez y Alexis Henríquez. Sin embargo, Zubeldía dejó claro que a Colombia no vendría, y Henríquez no es un técnico con mucha experiencia, más allá de haber vestido los colores de Nacional.