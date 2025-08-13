Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 08:18
Independiente Medellín celebra: Dimayor dio una 'buena nueva'
El Poderoso actualmente está dentro de los ocho clasificados a cuadrangulares de Liga Betplay.
Se emitió el pasado martes 12 de agosto la Resolución 078 del Comité Disciplinario de Dimayor, en donde se indican las determinaciones tomadas en los últimos días, y en este documento es protagonista Independiente Medellín, que celebra una decisión, pues se atendió un recurso de reposición.
Medellín había sido sancionado por Dimayor debido a la mala conducta de algunos espectadores durante la final de la Liga Betplay 2025-II contra Independiente Santa Fe, pues el Poderoso tuvo que pagar casi 16 millones de pesos colombianos y sufrió la suspensión de varios sectores de la tribuna durante seis fechas.
Por tal motivo, el grupo jurídico de Independiente Medellín interpuso un recurso apelando la decisión de Dimayor, y el Comité Disciplinario resolvió suspender la sanción. Finalmente el Poderoso afrontó tres partidos con un sector de su estadio sin aforo, y ahora volverá a la normalidad.
La decisión de Dimayor sobre la sanción a Medellín
Textualmente, la Dimayor resolvió "conceder la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta a El equipo del Pueblo S.A (...) consistente en tres (3) fechas de suspensión parcial de plaza", que fueron finalmente los partidos que afrontó con reducción de aforo.
Así las cosas, Independiente Medellín volverá a tener al posibilidad de albergar hinchas sin restricción alguna durante los próximos partidos de Liga Betplay, lo cual seguramente se verá reflejado en los ingresos por venta de boletería.
Próximos partidos de Independiente Medellín
El Medellín volverá a jugar el próximo lunes 18 de agosto frente a Deportivo Pasto por la séptima fecha de la Liga Betplay en el Estadio Departamental Libertad a partir de las 7:30 p. m.
Posteriormente el DIM jugará como local frente a La Equidad (23/8), Deportivo Cali como visitante (30/8) y Atlético Nacional en condición de local el 7 de septiembre a las 6:20 de la tarde.
