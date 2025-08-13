Independiente Medellín celebra: Dimayor dio una 'buena nueva'

Se emitió el pasado martes 12 de agosto la Resolución 078 del Comité Disciplinario de Dimayor, en donde se indican las determinaciones tomadas en los últimos días, y en este documento es protagonista Independiente Medellín, que celebra una decisión, pues se atendió un recurso de reposición.

Medellín había sido sancionado por Dimayor debido a la mala conducta de algunos espectadores durante la final de la Liga Betplay 2025-II contra Independiente Santa Fe, pues el Poderoso tuvo que pagar casi 16 millones de pesos colombianos y sufrió la suspensión de varios sectores de la tribuna durante seis fechas.

Por tal motivo, el grupo jurídico de Independiente Medellín interpuso un recurso apelando la decisión de Dimayor, y el Comité Disciplinario resolvió suspender la sanción. Finalmente el Poderoso afrontó tres partidos con un sector de su estadio sin aforo, y ahora volverá a la normalidad.