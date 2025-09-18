Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 11:16
Independiente Medellín celebra el regreso de un defensa central 'top'
El Poderoso es uno de los candidatos a pelear el título de Liga y Copa Betplay.
Independiente Medellín pasa por un buen momento deportivo, pues marcha en la quinta posición de la Liga Betplay con 20 puntos y un partido pendiente, el cual, de ganar, lo convertiría en líder. Además, en Copa Betplay está instalado en cuartos de final.
Ahora, el club se alista para vivir el regreso de un defensa central, pues Kevin Mantilla se recuperó de la lesión y es cuestión de días para que reaparezca en un partido oficial de Independiente Medellín. El bogotano ya se entrena a la par de sus compañeros.
¿Cuál fue la lesión de Kevin Mantilla?
Kevin Mantilla había sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 12 de febrero de 2025 en el empate 1-1 contra Unión Magdalena por la cuarta fecha de la Liga Betplay.
Una vez se confirmó la lesión, el cuerpo médico de Medellín le dio a Mantilla un tiempo estimado de recuperación de siete meses, y entró en comunicación con Talleres de Córdoba (dueño de sus derechos deportivos) para generar un plan de acción ante el impase sufrido por el defensa; la decisión fue continuar el proceso de rehabilitación en el DIM.
Ahora, superados los siete meses de incapacidad, Kevin Mantilla ultima detalles en su proceso de readaptación y tendría el aval del cuerpo médico para jugar en los próximos días, siendo un regreso llamativo para la zona defensiva del DIM.
¿En cuál partido volverá a jugar Kevin Mantilla en Medellín?
Fuera de la Liga Betplay, Medellín sigue en competencia en la Copa Betplay, y por cuartos de final enfrentará a Independiente Santa Fe el 24 de septiembre y 1 de octubre, partidos en los que quizá Mantilla entre en la convocatoria.
La polémica de Kevin Mantilla con Santa Fe y Medellín
Cabe recordar que Kevin Mantilla es canterano de Independiente Santa Fe, club que lo vendió a Talleres de Córdoba, y previo a la final del primer semestre generó polémica debido a que algunos hinchas consideraron que hizo fuerza por el León, pese a vestir la camiseta del DIM.
