Jue, 27/11/2025 - 21:53
Independiente Medellín: cuentas para clasificar a la final de Liga Betplay
Los Poderosos, que llegaron como el mejor equipo del año, no están firmando un buen cuadrangular.
Medellín cerró la tercera fecha del grupo A de los cuadrangulares con un panorama complicado. La derrota 2-1 frente al América lo dejó en el último lugar con apenas un punto, producto del empate ante Nacional y las caídas frente a Junior y el propio equipo vallecaucano.
Junior y Atlético Nacional lideran la zona con cinco unidades, mientras que el América suma cuatro. El DIM, con solo un punto, ve cómo la ventaja deportiva que obtuvo por ser líder en la fase regular le está sirviendo de poco en esta instancia.
Aun así, el equipo de Alejandro Restrepo no da el semestre por perdido y desde ya hace cuentas para intentar una clasificación que, aunque difícil, todavía es matemáticamente posible. El margen de error, sin embargo, es bajo.
Medellín disputará los tres partidos restantes en el estadio Atanasio Girardot, aunque uno de ellos será en condición de visitante ante Nacional. Además, recibirá a América y Junior, rivales directos en la lucha por el cupo a la final.
En este escenario, el DIM está obligado a ganar los tres compromisos que le quedan. Solo así podrá aspirar a igualar o superar a los líderes del grupo y reengancharse en la pelea por el primer lugar.
Pero no depende únicamente de sí mismo. Medellín necesita también que entre sus rivales se quiten puntos, particularmente a través de empates en los duelos restantes, para evitar que alguno se escape definitivamente en la tabla.
La buena noticia para el Poderoso es que, en caso de terminar igualado en puntos con otro equipo, la ventaja deportiva por haber sido líder del todos contra todos le permitiría quedarse con la posición y, por ende, con el tiquete a la final.
El camino es estrecho, pero no imposible. Medellín apuesta a la localía, a la combinación de resultados y a una reacción futbolística urgente para seguir soñando con la final de la Liga Betplay.
