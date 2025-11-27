Independiente Medellín: cuentas para clasificar a la final de Liga Betplay

Medellín cerró la tercera fecha del grupo A de los cuadrangulares con un panorama complicado. La derrota 2-1 frente al América lo dejó en el último lugar con apenas un punto, producto del empate ante Nacional y las caídas frente a Junior y el propio equipo vallecaucano.

Junior y Atlético Nacional lideran la zona con cinco unidades, mientras que el América suma cuatro. El DIM, con solo un punto, ve cómo la ventaja deportiva que obtuvo por ser líder en la fase regular le está sirviendo de poco en esta instancia.

Aun así, el equipo de Alejandro Restrepo no da el semestre por perdido y desde ya hace cuentas para intentar una clasificación que, aunque difícil, todavía es matemáticamente posible. El margen de error, sin embargo, es bajo.

Medellín disputará los tres partidos restantes en el estadio Atanasio Girardot, aunque uno de ellos será en condición de visitante ante Nacional. Además, recibirá a América y Junior, rivales directos en la lucha por el cupo a la final.