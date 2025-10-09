Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 22:01
Independiente Medellín firmará un contrato internacional de lujo
El Poderoso está próximo a asegurarse en un torneo continental para la próxima temporada.
Independiente Medellín atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos de los últimos años. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo ha logrado consolidar una identidad ganadora y hoy se perfila como uno de los grandes candidatos a cerrar la temporada con un título, ya sea en la Liga BetPlay o en la Copa BetPlay.
Más allá de los objetivos deportivos, el club también trabaja en fortalecer su imagen institucional y comercial. En ese sentido, la dirigencia estaría ultimando detalles para un cambio importante que marcaría el inicio de una nueva etapa en 2026: la posible llegada de Reebok como nuevo sponsor deportivo, en reemplazo de Adidas.
El vínculo con la marca alemana, que comenzó en 2022, ha dejado momentos positivos tanto en ventas como en proyección internacional. Las camisetas del DIM bajo el sello de Adidas han sido un éxito comercial, pero las negociaciones de renovación parecen haberse estancado en las últimas semanas.
Según fuentes cercanas al club, la ruptura sería definitiva al término de la temporada 2025, lo que pondría fin a una relación de cuatro años. Aunque no hay anuncio oficial, todo apunta a que Reebok tomará la posta como nuevo proveedor de la indumentaria del equipo a partir de enero de 2026.
La marca inglesa -adquirida por un consorcio estadounidense- que en los últimos años ha retomado presencia en el deporte latinoamericano, vería en el Medellín una oportunidad ideal para volver con fuerza al fútbol colombiano. Además, el interés de Reebok coincide con la proyección internacional del club, que seguramente participará en un torneo Conmebol el próximo año.
De concretarse el acuerdo, Reebok asumiría la confección de la ropa de competencia, entrenamiento y presentación, además de una línea exclusiva para los hinchas. En redes sociales, los primeros comentarios han sido muy positivos, con aficionados que destacan la posibilidad de “un aire fresco” y diseños más innovadores.
Desde la institución paisa no se han pronunciado oficialmente, pero todo indica que el anuncio se haría en las próximas semanas. De esta manera, el Medellín cerraría un ciclo con Adidas y abriría otro con una marca que busca reconectar con la pasión y la historia del 'Poderoso de la Montaña'.
Con estabilidad deportiva, proyección internacional y un nuevo aliado comercial, el futuro del Independiente Medellín luce prometedor de cara al 2026.
Fuente
Antena 2