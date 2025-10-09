Independiente Medellín firmará un contrato internacional de lujo

Independiente Medellín atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos de los últimos años. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo ha logrado consolidar una identidad ganadora y hoy se perfila como uno de los grandes candidatos a cerrar la temporada con un título, ya sea en la Liga BetPlay o en la Copa BetPlay.

Puede leer: Copa Libertadores Femenina 2025: cruces y fechas de cuartos de final

Más allá de los objetivos deportivos, el club también trabaja en fortalecer su imagen institucional y comercial. En ese sentido, la dirigencia estaría ultimando detalles para un cambio importante que marcaría el inicio de una nueva etapa en 2026: la posible llegada de Reebok como nuevo sponsor deportivo, en reemplazo de Adidas.

El vínculo con la marca alemana, que comenzó en 2022, ha dejado momentos positivos tanto en ventas como en proyección internacional. Las camisetas del DIM bajo el sello de Adidas han sido un éxito comercial, pero las negociaciones de renovación parecen haberse estancado en las últimas semanas.

Según fuentes cercanas al club, la ruptura sería definitiva al término de la temporada 2025, lo que pondría fin a una relación de cuatro años. Aunque no hay anuncio oficial, todo apunta a que Reebok tomará la posta como nuevo proveedor de la indumentaria del equipo a partir de enero de 2026.