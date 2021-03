Independiente Medellín y Pasto igualaron en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín empató 2-2 ante el Deportivo Pasto en condición de local. El equipo de Hernán Darío Gómez no pudo ganar el encuentro, pero se mantiene entre los ocho de la Liga Betplay.

El equipo 'Poderoso' no tuvo su mejor actuación en los primeros minutos del juego. El conjunto paisa intentó imponer su fútbol, pero el Pasto fue un conjunto fuerte desde el inicio. No obstante, el conjunto antioqueño no se rindió.

Medellín atacó por varios momentos, pero sufrió en otros. Con empate a cero goles se acabó la primera mitad del encuentro. Para el segundo fue el elenco pastuso quien abrió el marcador de la mano de Ray Vanegas al minuto 59'.

Sin embargo, el DIM no tardó mucho en igualar el marcador 1-1 con el tanto de Leonardo Castro, el goleador del equipo. El encuentro se tornó de ida y vuelta, opciones para ambas escuadras que no renunciaron a la posibilidad de ganar el partido.

A 10 minutos del final fue Jeison Medina que dejó fría al Medellín con el 2-1. El nerviosismo en la escuadra del 'Bolillo' se vio en la cancha, pero a pesar de ello no renunciaron a seguir atacando.

Un penal marcado al minuto 86' le dio el segundo gol al DIM por medio del capitán Andrés Felipe Cadavid que cobró la falta con gran potencia.

Con este resultado, el 'Poderoso' es séptimo en la tabla de posiciones con 21 puntos y una diferencia de 4 goles. El balance del conjunto paisa es de 13 encuentros jugados, cinco ganados, seis empatados y dos perdidos. Pasto, en cambio, es once con 16 unidades y cero en diferencia.