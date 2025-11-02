Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 11:52
Independiente Santa Fe alista el regreso de un referente
Con dos partidos por jugar en El Campín, el León se aferra a la posibilidad de clasificar.
Independiente Santa Fe mantiene viva la ilusión de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II, y este domingo 9 de noviembre recibirá al Deportivo Cali en el estadio El Campín, en un duelo decisivo por la fecha 19. El conjunto bogotano suma 25 puntos y ocupa el noveno lugar, por lo que está obligado a ganar.
El mediocampista que se recuperó de una lesión en Santa Fe
En la antesala de este compromiso, una de las noticias más positivas para los Cardenales para por el posible regreso de Yilmar Velásquez a la convocatoria. El mediocampista antioqueño podría reaparecer tras superar la lesión muscular que lo mantuvo fuera de competencia durante las últimas semanas.
Velásquez sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, según informó el club hace un mes, lo que lo obligó a perderse varios compromisos clave del tramo final del campeonato. Su ausencia se notó en la mitad del campo, especialmente en labores de recuperación y equilibrio táctico.
Sin embargo, este domingo 2 de noviembre se conoció una buena noticia. De acuerdo con información del periodista Miguel París, el jugador ya entrena con normalidad a la par del grupo principal y estaría en condiciones de ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico para el partido ante los azucareros.
El regreso de Velásquez sería clave para Santa Fe, no solo por su aporte defensivo, sino también por su liderazgo y llegada al área contraria. Su presencia podría fortalecer un mediocampo que ha sufrido con las bajas en las últimas jornadas.
Otros dos futbolistas que podrían ser novedad en Santa Fe vs Cali
Además del caso de Yilmar, el cuerpo médico del club trabaja intensamente en la recuperación de David Ramírez Pisciotti, Ewil Murillo y Omar Fernández Frasica. Los dos últimos presentan avances importantes y podrían también ser convocados si evolucionan favorablemente en las próximas horas.
El partido ante Deportivo Cali será decisivo para el futuro inmediato del León, que busca cerrar la fase regular con dos victorias y esperar resultados que le permitan ingresar al grupo de los ocho clasificados.
Fecha y horario para Santa Fe vs Cali en El Campín
El duelo se disputará este domingo 9 de noviembre a las 8:30 p. m. en El Campín, escenario donde Santa Fe espera contar con el apoyo de su hinchada y, posiblemente, con el regreso de una de sus piezas más importantes: Yilmar Velásquez.
