Independiente Santa Fe alista el regreso de un referente

Independiente Santa Fe mantiene viva la ilusión de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II, y este domingo 9 de noviembre recibirá al Deportivo Cali en el estadio El Campín, en un duelo decisivo por la fecha 19. El conjunto bogotano suma 25 puntos y ocupa el noveno lugar, por lo que está obligado a ganar.

El mediocampista que se recuperó de una lesión en Santa Fe

En la antesala de este compromiso, una de las noticias más positivas para los Cardenales para por el posible regreso de Yilmar Velásquez a la convocatoria. El mediocampista antioqueño podría reaparecer tras superar la lesión muscular que lo mantuvo fuera de competencia durante las últimas semanas.

Velásquez sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, según informó el club hace un mes, lo que lo obligó a perderse varios compromisos clave del tramo final del campeonato. Su ausencia se notó en la mitad del campo, especialmente en labores de recuperación y equilibrio táctico.

Sin embargo, este domingo 2 de noviembre se conoció una buena noticia. De acuerdo con información del periodista Miguel París, el jugador ya entrena con normalidad a la par del grupo principal y estaría en condiciones de ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico para el partido ante los azucareros.