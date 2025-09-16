Inesperado: habría revolcón en la Liga Betplay 2025-II

La Liga Betplay del segundo semestre de 2025 ha traído consigo algunas sorpresas, y este martes 16 de septiembre podría finiquitarse un 'revolcón' cuando el certamen apenas ha superado el 55 % de la fase regular.

Pues esta noche se disputará uno de los partidos pendientes, el cual tendrá como protagonistas a América de Cali y Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero. Hay un par de resultados que sacudirían la tabla de posiciones.

Puede leer: Nacional maneja otro candidato a técnico: ya pasó por dos selecciones

Pues en caso de que Bucaramanga gane o saque un empate como visitante, se convertirá en el único líder de la Liga Betplay, siendo este un caso inhabitual, más allá de que el Leopardo ya ganó su primera estrella y viene de competir a nivel internacional.

Si el equipo santandereano gana, llegará a 23 puntos, y si empata quedará con 21 pero por diferencia de gol (+9) superará a Junior e Independiente Medellín que también tienen ese número de unidades.