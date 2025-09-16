Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 09:48
Inesperado: habría revolcón en la Liga Betplay 2025-II
La primera división del fútbol colombiano tiene tres juegos pendientes, a la altura de la fecha 11.
La Liga Betplay del segundo semestre de 2025 ha traído consigo algunas sorpresas, y este martes 16 de septiembre podría finiquitarse un 'revolcón' cuando el certamen apenas ha superado el 55 % de la fase regular.
Pues esta noche se disputará uno de los partidos pendientes, el cual tendrá como protagonistas a América de Cali y Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero. Hay un par de resultados que sacudirían la tabla de posiciones.
Pues en caso de que Bucaramanga gane o saque un empate como visitante, se convertirá en el único líder de la Liga Betplay, siendo este un caso inhabitual, más allá de que el Leopardo ya ganó su primera estrella y viene de competir a nivel internacional.
Si el equipo santandereano gana, llegará a 23 puntos, y si empata quedará con 21 pero por diferencia de gol (+9) superará a Junior e Independiente Medellín que también tienen ese número de unidades.
El 'revolcón' sería completo debido a que América definitivamente sería colero de la Liga Betplay, puesto que solo una victoria le sirve para salir de la incómoda casilla 20. Así las cosas, se juega un partido clave en el Pascual Guerrero.
Partidos pendientes de América
No obstante, los Diablos Rojos tienen otro partido pendiente, el cual obedece a la visita a Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, el cual está programado para el miércoles 24 de septiembre a las 8:00 p. m.
Partidos aplazados de la Liga Betplay 2025-II
Iniciando el texto se expuso que hay tres juegos pendientes de esta edición de la Liga Betplay, pues fuera del América vs Bucaramanga y Pasto vs América, se tuvo que postergar el partido Águilas Doradas vs Independiente Medellín de la fecha 11, aún sin reprogramación oficial.
