Jue, 13/11/2025 - 06:39
Inesperado regreso en Nacional para el cierre de la Liga BetPlay
Nacional anunció el regreso de un delantero para el cierre de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay.
El torneo de clausura está a punto de llegar a su fin y junto con ello Atlético Nacional es uno de los principales protagonistas, no solo porque ya tiene asegurado su cupo a los cuadrangulares, sino porque para este cierre el estratega, Diego Arias, convocó a un jugador borrado desde hace varias fechas.
El futbolista que regresó para volver a sumar minutos con la camiseta 'verdolaga' fue nada más y nada menos que Billy Arce, delantero ecuatoriano que parecía había desaparecido del club y el cual no continuaría para la siguiente temporada.
Billy Arce convocado para jugar ante Junior en la fecha 20 de la Liga BetPlay
Nacional consiguió su clasificación anticipada a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay de clausura 2025, pero esto no quiere decir que sus retos hayan llegado al final, ya que todavía deberá luchar por ser cabeza de serie en la siguiente fase y también por mantener un cupo en Copa Libertadores por la reclasificación.
Es por ello que el partido contra Junior es uno de los más importantes, definirá una posición importante en ambas tablas de posiciones, pero también le permitirá a Arias alternar un poco la nómina para evitar desgastes o lesiones para la siguiente ronda.
Billy Arce fue justamente una de las alternativas que halló el entrenador para darle un respiro a la plantilla en el duelo contra Junior, aunque esta también será una gran oportunidad para que el delantero vuelva a ganarse el voto de confianza de Arias y convertirse en pieza importante para las finales.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Junior 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/z3WCKcn00D— Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 12, 2025
¿Cómo le ha ido a Billy Arce con Nacional?
El delantero ecuatoriano arribó a inicios de la temporada 2025 a Nacional desde el fútbol de Brasil jugando con Santos. Desde entonces pudo sumar 35 partidos, más de 1.100 minutos dentro del terreno de juego en donde se pudo reportar con tres goles y una asistencia.
