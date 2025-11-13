Inesperado regreso en Nacional para el cierre de la Liga BetPlay

El torneo de clausura está a punto de llegar a su fin y junto con ello Atlético Nacional es uno de los principales protagonistas, no solo porque ya tiene asegurado su cupo a los cuadrangulares, sino porque para este cierre el estratega, Diego Arias, convocó a un jugador borrado desde hace varias fechas.

El futbolista que regresó para volver a sumar minutos con la camiseta 'verdolaga' fue nada más y nada menos que Billy Arce, delantero ecuatoriano que parecía había desaparecido del club y el cual no continuaría para la siguiente temporada.

Billy Arce convocado para jugar ante Junior en la fecha 20 de la Liga BetPlay

Nacional consiguió su clasificación anticipada a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay de clausura 2025, pero esto no quiere decir que sus retos hayan llegado al final, ya que todavía deberá luchar por ser cabeza de serie en la siguiente fase y también por mantener un cupo en Copa Libertadores por la reclasificación.

Es por ello que el partido contra Junior es uno de los más importantes, definirá una posición importante en ambas tablas de posiciones, pero también le permitirá a Arias alternar un poco la nómina para evitar desgastes o lesiones para la siguiente ronda.