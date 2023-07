Luego del título a alcanzado en el primer semestre de la Liga Betplay, uno de los temas que ha llamado la atención en Millonarios ha sido la renovación del técnico Alberto Gamero.

El entrenador termina contrato a finales del presente año y aún no hay un anuncio oficial por parte del conjunto bogotano, lo cual ha generado cierta inquietud entre los aficionados por saber qué pasará con el estratega que logró la estrella 16.

Vea también: Gamero no se hace ilusiones con Daniel Ruiz

Al respecto, Gamero se mostró tranquilo, manifestando que si bien la junta directiva de Azul y Blanco lo ha presionado, él esperará el momento adecuado, ya que su objetivo es seguir siendo técnico de Millonarios.

“Si yo tuviera desespero, hasta me acercaría donde ellos, los directivos, como ellos se han acercado a mí. Pero no tengo desespero, estoy feliz y tranquilo. Cuando las cosas están saliendo bien y uno se siente cómodo en una parte, no hay desespero. Creo que eso está claro”.

Le puede interesar: Millonarios confirmó la lesión de Llinás: comprometida la rodilla izquierda

Luego añadió, dando detalles de cómo han sido las negociaciones: “Que la afición entienda que la junta directiva sí me está acosando, me está apurando. Ellos quieren, yo quiero, pero les he dicho que no hay desespero. Hemos tenido buena comunicación, buenos diálogos. Le repito a la afición que estoy tranquilo, feliz y ojalá este semestre sea de felicidad. Y aparte de la felicidad, de tranquilidad”.

Por lo pronto, el actual campeón del fútbol colombiano espera conseguir su primera victoria del segundo semestre 2023 recibiendo este sábado al Deportivo Pereira.