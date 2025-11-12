Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 16:41
"Invito al fair play deportivo": Polémicas declaraciones previo a Santa Fe vs Alianza
El presidente de Alianza soltó polémicas declaraciones antes de enfrentar a Santa Fe.
El encuentro en El Campín es, sin duda, el más atractivo del cierre del todos contra todos. Santa Fe llega con la obligación de ganar para asegurar su lugar entre los ocho, mientras que Alianza busca un resultado histórico que mantenga viva su ilusión de pelear el título de la Liga Betplay.
En medio de ese contexto decisivo, el presidente del club vallenato, Orlando Ferreira, alzó la voz y expresó sus inquietudes sobre el entorno que rodea el juego.
Ferreira: “Temo por la presión mediática”
El directivo fue enfático en sus declaraciones al referirse al ambiente que se vive previo al encuentro.
“Tengo temor de que la gran prensa de Bogotá nos presione, invito al fair play deportivo, para Win es importante que esté el fútbol de Bogotá y para la dirigencia capitalina”, aseguró Ferreira en diálogo con medios locales.
El dirigente insistió en que su preocupación no pasa por el arbitraje en sí, sino por la influencia que podrían ejercer los medios y la presión del entorno capitalino:
“Valledupar es una ciudad desconocida para el fútbol, entonces tengo temor de que la gran prensa de Bogotá nos presione”, añadió.
Pide transparencia y garantías
A pesar de su tono crítico, Ferreira dejó claro que confía en la integridad de los árbitros, pero pidió que el compromiso se desarrolle con total transparencia.
“Invito a que todo sea manejado con transparencia, no dudo de la honestidad de los árbitros, pero sí tengo temor por las presiones que puedan sentir”, afirmó.
El presidente de Alianza cerró con un llamado a la Dimayor y a la Comisión Arbitral para que el partido se desarrolle en las mejores condiciones:
“Valledupar está jugándose la historia para estar en una final y pedimos a todos los estamentos fair play. Necesitamos un buen arbitraje, le pediremos al presidente de la Dimayor las mejores garantías”, concluyó.
Fuente
Antena 2