"Invito al fair play deportivo": Polémicas declaraciones previo a Santa Fe vs Alianza

Ferreira: “Temo por la presión mediática”

El directivo fue enfático en sus declaraciones al referirse al ambiente que se vive previo al encuentro.

“Tengo temor de que la gran prensa de Bogotá nos presione, invito al fair play deportivo, para Win es importante que esté el fútbol de Bogotá y para la dirigencia capitalina”, aseguró Ferreira en diálogo con medios locales.

El dirigente insistió en que su preocupación no pasa por el arbitraje en sí, sino por la influencia que podrían ejercer los medios y la presión del entorno capitalino:

“Valledupar es una ciudad desconocida para el fútbol, entonces tengo temor de que la gran prensa de Bogotá nos presione”, añadió.