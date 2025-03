Ismael Rescalvo culpó a sus defensas tras derrota ante Nacional: "se equivocaron"

Se comenzaron a poner al día los partidos que habían sido aplazados de la Liga BetPlay y junto con ello llegó una nueva victoria de Atlético Nacional sobre Deportes Tolima en el compromiso pospuesto de la fecha 5.

El 'verde paisa' hizo respetar su casa y terminó ganando con un marcador de 4-3 sobre el conjunto 'pijao', un resultado que le permitió al equipo de Gandolfi quedarse con el liderato de la tabla de posiciones y causar un "sin sabor" en el estratega español, Ismael Rescalvo, quien tuvo que jugar con una defensa alterna y los jugadores que estuvieron fueron los protagonistas de la derrota.

Le puede interesar: [Video] Borja colmó la paciencia de River: falló penal y causó enojo

Tolima se fue con las "manos vacías" de Medellín, pero el estratega español salió satisfecho con el desempeño que demostró el equipo durante los 90 minutos, en los cuales estuvo cerca de rescatar el empate y de jugar igual a igual contra el vigente campeón de la Liga BetPlay. Sin embargo dejó escapar que la derrota la sufrieron debido a las bajas defensivas que se presentaron para este enfrentamiento y los que estuvieron como alternativas cometieron errores clave en los goles.

El partido para mi fue un espectáculo. Jugamos dos equipos que tratamos de ser dominantes, de tener el balón y de atacar. Me quedo con la actitud de mis jugadores, de buscar el empate, de no guardarnos atrás. Siempre habrá detalles para corregir, pero no es ningún condicionante el hecho que yo diga que no teníamos a ninguno de los cuatro centrales. Tuvo que jugar el quinto central y fabían, se equivocaron porque no son sus posiciones, pero lo importante es que nosotros como cuerpo técnico los apoytamos y los compañeros también.