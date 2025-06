Ismael Rescalvo dejaría al Tolima: lo dan por hecho como DT de club internacional

Las emociones del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) están puestas en lo que son los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2025-I con el anhelo de ocho clubes en busca de llegar a la final. Uno de esos equipos es nada más ni nada menos que el Deportes Tolima que en cada edición del rentado nacional da de qué hablar.

El actual subcampeón del balompié colombiano sigue en la pelea por sellar la clasificación para la final. Sin embargo, esas ilusiones se han visto truncadas por dos empates y una derrota en las primeras tres jornadas que se han disputado. Con apenas dos unidades y antes de encarar la cuarta fecha, los dirigidos por Ismael Rescalvo están en un momento complejo en donde pueden quedar eliminados.

Durante la fase regular, Tolima demostró una buena cara bajo las órdenes de Ismael Rescalvo que esquivó una posible salida cuando le pusieron un ultimátum. Reaccionó y estuvo a nada de sellar punto invisible. Pero en cuadrangulares, la cosa no ha salido de la mejor manera.

Tolima podría sufrir dos golpes en cuestión de poco tiempo, pues, la institución tolimense está cerca de una eliminación prematura si no suman de a tres contra América en el Pascual Guerrero y, como si fuera poco, podrían perder a Ismael Rescalvo como director técnico.

LA OFERTA DEL EXTERIOR QUE TIENE ISMAEL RESCALVO

Todavía no parece el momento ideal para que César Camargo tome la decisión de definir la continuidad o no del entrenador español para el segundo semestre de la Liga BetPlay. Parece prematuro asegurar si el ibérico seguirá o no en el banquillo después de los cuadrangulares, y evidentemente, una eliminación puede acabar con todo.

Es por eso por lo que en los últimos días apareció en Ecuador la información de que el Barcelona de Guayaquil quiere contar con Ismael Rescalvo, un entrenador que ya conoce la liga ecuatoriana por su paso en Emelec, rival acérrimo del cuadro amarillo y en Independiente del Valle, otro rival directo, especialmente por el liderato de la LigaPro Ecuabet.

Impresiona, dado que Segundo Castillo recibió el aval para continuar en la dirección técnica pese a la salida de la Copa Libertadores y de perder el liderato de la LigaPro Ecuabet. Las sanciones que se ha ganado últimamente lo pueden sentenciar y ahí entra Ismael Rescalvo como el sucesor.

De acuerdo con la periodista Joselyn Centeno, Ismael Rescalvo es el entrenador que estaría cerca de firmar y ser nuevo entrenador del Barcelona de Guayaquil. La información apareció en la cuenta de X de Radio Diblu FM en la que sentencian la cercanía del exentrenador de Emelec e Independiente del Valle con el elenco barcelonés.

ISMAEL RESCALVO FUE CONSULTADO POR ESE INTERÉS

Durante el partido entre Deportes Tolima vs América de Cali por los cuadrangulares de la Liga BetPlay, en la transmisión de Win Sports tocaron el tema de Ismael Rescalvo y el Barcelona de Guayaquil. Le consultaron al entrenador que afirmó que no ha oído nada acerca de este interés.

A Ismael Rescalvo lo tomó por sorpresa esta noticia, pues, él tiene contrato con el Deportes Tolima y no piensa en nada que no sea sellar la clasificación para la final, aunque ya se ve difícil que esto pueda suceder en la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales.