Iván Arboleda generó malestar en Millonarios: revelan razón de su salida

Tras la salida de Álvaro Montero del arco de Millonarios con destino a Vélez Sarsfield, el cuadro albiazul se quedó con Diego Novoa e Iván Arboleda, pero lejos de confiar en estos dos guardametas, contrataron a Guillermo De Amores que no ha contado con la suerte que sí tuvo en el Deportivo Cali en su primera experiencia en la Liga BetPlay.

Antes de que llegara Guillermo De Amores, Diego Novoa fue el arquero elegido por David González. El uruguayo se adueñó del puesto e Iván Arboleda decidió rescindir su contrato por el poco protagonismo que tuvo desde que llegó a la institución.

Nuevamente como agente libre, el arquero espera por una buena oferta para continuar con su trayectoria en los arcos, pero todavía no le ha llegado esa oportunidad. Este miércoles 27 de agosto, Sebastián Heredia en el programa Más Fútbol La FM destapó la realidad de la salida del oriundo de Tumaco, Nariño.

LA VERDADERA RAZÓN DE LA SALIDA DE IVÁN ARBOLEDA DE MILLONARIOS

Guillermo De Amores tuvo un muy mal partido contra Real Cartagena en donde salió apresuradamente a cortar un balón de Wilfrido De La Rosa y cometió penal, además de un segundo gol del cuadro cartagenero en el que reacciona tarde y no alcanza a volar al palo para detener otro tanto.

Salió a destiempo en varias acciones de centros al área, y por esto, el nombre de Iván Arboleda vuelve a sonar. En ese sentido, Sebastián Heredia reveló que, “para mí es uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano, aunque no ha tenido minutos. Me dicen que su actitud en el grupo siendo suplente no fue el mejor. Eso en el grupo medio les caló un poquito”.

Bajo ese panorama, Sebastián agregó que, “por eso no le hicieron fuerza a la renovación y sí a Diego Novoa que parece que es un tipo que entendió su lugar en Millonarios de ser suplente”. Competir en una posición en donde solo hay un arquero y otros dos esperan su lugar en el banquillo de suplentes puede ser frustrante, Arboleda no lo entendió y Novoa sí.

¿IVÁN ARBOLEDA HABÍA LLEGADO PARA REEMPLAZAR A ÁLVARO MONTERO?

La salida de Álvaro Montero se dio en este mercado de fichajes firmando con Vélez Sarsfield en calidad de cedido hasta diciembre de 2026 con un cargo de 1.5 millones que le vinieron bien a la institución bogotana. Sin embargo, desde hace un año, el nombre del guajiro estaba sonando afuera de Millonarios.

Guillermo Arango agregó a la explicación de Sebastián Heredia que a Iván Arboleda lo trajeron como reemplazo si Álvaro se iba a Estudiantes de La Plata. “Arboleda cuando llega a Millonarios es porque Montero se iba a ir insistiendo con lo de Estudiantes. Montero se terminó quedando. Quedó Arboleda “ensanduchado” entre Montero y Diego Novoa”.

Por ahora, Iván Arboleda espera una nueva oportunidad. Está como agente libre y entrena en Cali junto con Nelson Ramos. Millonarios podría volver a llamarlo después de que Hernán Torres se preocupara nuevamente por la necesidad de tener un arquero que pueda ganarle el puesto a Guillermo De Amores.