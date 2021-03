James Rodríguez habló del Millonarios vs Nacional y dio su pronóstico

James Rodríguez apareció nuevamente en la plataforma Twitch y habló de varios temas, uno de ellos fue el clásico colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional de esta fecha 13 de la Liga Betplay.

El mediocampista del Everton analizó el encuentro y dio un pronóstico contundente sobre lo que espera del cotejo: "Buen partido. No sé quién va a ganar, pero es muy buen partido. Es a la 1:00 a.m., muy tarde, no me da. Después me dicen cómo les fue", respondió Rodríguez.

Para el mediocampista se espera un compromiso lleno de opciones de gol y jugadas atractivas, aunque no podrá disfrutarlo por la diferencia horaria.

Por otro lado, James espera volver a las canchas después de la fecha FIFA de selecciones y así recuperarse el ciento por ciento para brillar en el equipo.

Everton, junto con el técnico Carlo Ancelotti, quiere tener lo más pronto posible al mediocampista para luchar por el cupo a un torneo internacional.