James Rodríguez toma polémica decisión: ya entrena con equipo de Liga BetPlay

La temporada deportiva para James Rodríguez llegó a su fin con León, equipo que le abrió las puertas en el inicio de 2025 y en el cual volvió a retomar un nivel excepcional tras su desastrosa participación en Rayo Vallecano. En la Liga MX, el volante de la Selección Colombia lleno de ilusión a los hinchas al empezar a marcar nuevos récords, goles, asistencias y obtener una destacada clasificación hasta los cuartos de final de la competencia.

Sin embargo, León no pudo mantenerse como candidato a quedarse con el título del fútbol mexicano y también sufrió un contundente "golpe" por parte de la FIFA, la cual tomó una drástica decisión con respecto a su futuro en la próxima edición del Mundial de Clubes, en el cual ya no participarán y deja en duda la continuidad de James Rodríguez, ya que esta fue una de las razones por las cuales accedió a jugar. Mientras se soluciona el futuro del '10', se aproxima una nueva fecha doble de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, por lo cual James no "agacha cabeza" y decide viajar a Colombia para continuar entrenando con Envigado.

James Rodríguez fue visto entrenando con Envigado

La Liga BetPlay también está a punto de llegar a su fin, el "todos contra todos" llega a su jornada 20 y los equipos se preparan para afrontarla de la mejor manera para despedirse por todo lo alto, algunos luchando para lograr entrar en los ocho mejores equipos para clasificar a los cuadrangulares, otros por la cima de la tabla para quedarse con el "punto invisible" y finalmente a quienes solo les queda sumar de a tres unidades para la reclasificación, tal como ocurre con Envigado.

La 'cantera de héroes' cierra una nueva edición del torneo colombiano en medio de decepción, ya que se quedó sin opciones de instaurarse en cuadrangulares y está penando en la zona del descenso. Sin embargo, en la última jornada de entrenamiento contó con la presencia y talento de James Rodríguez, quien ya terminó su participación en México, pero regresó a "casa" para para acompañar a sus compatriotas y aportar con un "granito de arena" al estado anímico del club.