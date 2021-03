Jaramillo se 'destapó' y contó la razón por la que salió del América

Luego de tantos rumores sobre su continuidad en América de Cali, el volante defensivo, Felipe Jaramillo, quien llegó proveniente de Millonarios para la temporada de 2020, se ‘destapó’ y contó detalles de su salida del club vallecaucano.

En medio de una entrevista, el ‘Vikingo’ Jaramillo habló de lo que aconteció en las últimas semanas: “Antes de renovar, quien me dice que me quede, es el profe Juan Cruz Real. Yo había hablado con él y me expresó que era importante para el equipo, pero las opciones que tenía eran muy pocas. Estaban muy complicadas las opciones para jugar y por eso tomé la decisión de buscar otros aires".

Y añadió sobre por qué decidió irse a Chile: “yo no estoy conforme si estoy entrenando bien y siento que hago las cosas de la mejor manera. De qué me sirve una copa internacional si no juego. Lo más importante para mí es jugar".

Por otra parte, confesó que en algún momento de su carrera pudo jugar en el Independiente Medellín, pero no se concretó nada: “Yo tuve acercamientos con Medellín, pero al final no paso nada. La propuesta de La Serena me llamó mucho la atención. Desde el 20 de enero decidí desvincularme del 'Niche' Guerrero como agente, no hubo ningún inconveniente; decidí que Kormac Valdebenito me representara y él fue quien me acercó con la Serena", dijo en el programa Zona Libre de Humo.

Hay que recordar que el futbolista de 24 años tendrá su primera experiencia a nivel internacional, por lo que no ocultó su felicidad, además de poder compartir camerino con un grande del fútbol austral como lo es Matías Fernández: “En lo personal me gusta jugar, competir un puesto, estar en los 11 titulares y estar siempre vigente. Yo no me metí al fútbol para ganar plata si no para jugar y mejorar", finalizó el ‘Vikingo’.