¿Jarlan Barrera a Junior? Fuad Char respondió la verdad

Se ha hablado bastante del futuro de Jarlan Junior Barrera Escalona que no continuará en el Deportivo Cali firmando la rescisión de contrato a comienzos de junio. El volante samario intentó regresar al cuadro azucarero, pero no contó con el aval por parte de los directivos y ahora con Alberto Gamero en la dirección técnica no tendrá cabida.

Justo después de que se dio su salida de manera oficial del Deportivo Cali, su nombre sonó para el Atlético Bucaramanga que estaba al pendiente, especialmente por la salida de Andrés el ‘Rifle’ Andrade que no va a seguir en el club tras firmar su rescisión de contrato.

Pero, como es habitual, el nombre de Jarlan Barrera vuelve a estar en el radar del Junior de Barranquilla, y ahora más cuando Alfredo Arias firmó su contrato con el equipo atlanticense. Arias dirigió a Barrera en el Cali, siendo uno de los jugadores más rescatables en una campaña gris por parte de los vallecaucanos.

Sin duda alguna, la afición del Junior no quiere tener a Jarlan Barrera en las filas atlanticenses, especialmente porque lo recuerdan con malos ojos por la displicencia en la final de la Copa Sudamericana contra el Athletico Paranaense en la serie de penales que definió el título de los brasileños.

Pues bien, el Junior de Barranquilla, en medio de la presentación de Alfredo Arias respondió a las inquietudes que hay con el futuro de Jarlan y de una posible contratación nuevamente. En redes sociales la afición desaprueba un posible fichaje del samario, pero la decisión será de Alfredo Arias y Fuad Char que ya hablaron públicamente del jugador.

LA RESPUESTA DE ALFREDO ARIAS SOBRE UN POSIBLE FICHAJE DE JARLAN BARRERA

En medio de la presentación de Alfredo Arias, el entrenador uruguayo habló sobre los posibles fichajes que puede tener el Junior en este segundo semestre. Jhon Fredy Salazar y Jesús Rivas serán los primeros en llegar a la capital del Atlántico y se espera que lleguen un arquero por la salida de Santiago Mele, un lateral y un central izquierdos.

Aunque no se habló de un volante creativo, la salida de Luis ‘Cariaco’ González le puede abrir la puerta a Jarlan Barrera. Alfredo Arias afirmó que, “no voy a hablar de nombres u hombres que no han llegado al club. No me gusta manosear de esa manera, primero hay que esperar que se hagan oficial los diferentes nombres que hay en la carpeta”.

Con estas declaraciones de Alfredo Arias, hay cautela con la posible contratación de Jarlan Barrera que seguramente, se dará para todo tipo de comentarios, más en contra de su llegada que cualquier otra cosa después de lo que fue la final de la Copa Sudamericana contra el Paranaense que los aficionados no borran de la mente.

FUAD CHAR NO DESCARTA A JARLAN BARRERA

Posteriormente, Fuad Char tomó la palabra en la zona mixta en donde Jarlan Barrera volvió a ser el protagonista. Fuad afirmó que no se cierra a las posibilidades en estos momentos, “no descartamos nada. Todo lo vamos a revisar. Vamos a trabajar con intensidad en estos 3 o 4 días para definir esas necesidades que tenemos”.

En ese orden de ideas, Jarlan Barrera es una de las opciones en el mercado de fichajes. No se cierran a las posibilidades ni Fuad Char ni el director técnico, Alfredo Arias dan como descartado al volante creativo en este libro de pases.

Fuad Char no le cierra las puertas a un posible regreso de Jarlan Barrera, pero, sin duda alguna, su posible regreso puede ser un bombazo para los aficionados por la vuelta de un jugador que no gusta para nada a una afición exigente.