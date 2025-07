Jarlan Barrera se ilusiona en Medellín: fecha para debutar y el sacrificio que promete

El mediocampista Jarlan Barrera afrontará un nuevo desafío en su carrera profesional, después de haber sido confirmado como nuevo jugador de Deportivo Independiente Medellín para el segundo semestre de 2025

Barrera se sumó al conjunto antioqueño, después de terminar su contrato con Deportivo Cali y a pesar de haber tenido la posibilidad de llegar a otras importantes instituciones como Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga o Junior.

Este jueves 24 de julio, el mediocampista dio a conocer por qué eligió la propuesta de Medellín.

"Estoy feliz y contento. Encontré un grupo humano muy bonito, me han recibido de la mejor manera. Me motiva mucho el equipo. Estuve con Alejandro Restrepo, sé de la calidad del trabajo que hay, la calidad de persona, lo que ha hecho con el equipo. Es el que mejor juega en el fútbol colombiano y lo han demostrado. Me motiva mucho que un jugador con mis características se impulse a entrar a un grupo como este", dijo Barrera en diálogo con Win Sports.