Joao Rodríguez: el paso por el Chelsea de Inglaterra y sus planes en América

América de Cali confirmó la contratación de Joao Rodríguez como nuevo refuerzo en el frente de ataque. El equipo ‘Escarlata’ espera que con el futbolista se logren los resultados deportivos esperados. Por otro lado, el delantero habló con ‘El Súper Combo del Deporte’ de Radio Red, RCN Radio, y aseguró que tiene la experiencia necesaria para vestir la camiseta número nueve del bicampeón colombiano.

El atacante recordó que estuvo en las inferiores del Chelsea de Inglaterra y compartió cancha con varios futbolistas de renombre. "Alterné entre el primer equipo del Chelsea y las inferiores. En ese momento estaba Terry, Drogba, Mata, Cech entre otros. Ahí estuve 3 años", aseguró Rodríguez.

Asimismo, Rodríguez contó que su proceso de base lo hizo en la escuadra ‘Escarlata’, por eso sabe lo que significa ponerse la de ‘Los Diablos Rojos’. "Me inicié en las divisiones de América de Cali y sé lo que es ponerse esta camiseta y hoy cumplo ese sueño, estoy bien y apto en lo físico y mentalmente preparado", afirmó.

El futbolista de 24 años contó lo que vivió cuando estuvo en el fútbol de Inglaterra desde adolescente. "Me fui a Inglaterra recién cumplí 15 años, después de dos semanas de estar con mis padres, Chelsea manifestó que para mí progreso, formación y el tema del idioma debía estar solo y me mandan a una casa de familia".

Finalmente, el nuevo refuerzo americano explicó en cuál posición se siente más cómodo y puede rendir de mejor manera en el cuadro vallecaucano. "Mi posición natural en los últimos años me he desempeñado por los costados, por ambos sin problema, puedo hacerlo por el carril central como segunda punta, nunca he sido delantero fijo", concluyó.

Joao Rodríguez firmó contrato con América de Cali hasta diciembre de 2021. La intención del jugador es poder brillar en el campeonato local y la Copa Libertadores, gran objetivo de la ‘Mecha’.