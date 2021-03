Joel Graterol describió las virtudes de América para mejorar en liga y ganar el clásico

América derrotó a Deportivo Cali en la noche del pasado jueves 11 de marzo con marcador de 2-0 y de esta manera no solo se quedó con el clásico vallecaucano 292, si no que llegó a 18 puntos que le permiten meterse en la pelea por estar en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay Dimayor 2021.

Una de las figuras que ha tenido el conjunto 'escarlata' es el portero venezolano Joel Graterol, quien desde que llegó al equipo se consolidó como titular por la seguridad que ha demostrado en los lanzamientos desde el punto penal y al brindar un buen saque largo que le ha dado al cuadro rojo del Valle una alternativa en ataque.

Con respecto a lo que fue la victoria en el clásico, Graterol destacó en diálogo con Antena 2 Cali el orden de sus compañeros y la contundencia para hacerse con los tres puntos.

"El equipo jugó bien, estuvimos muy bien parados y fuimos contundentes. Tuvimos para hacer más. El mérito es para la línea defensiva que hizo un gran trabajo, ganaron todos los duelos y esto nos permitió que no sufriéramos llegadas", dijo.

El guardameta de la selección de Venezuela también explicó el trabajo que hace para perfeccionar el saque largo y que este sea una alternativa en la ofensiva.

"Es algo que no es muy resaltado, son jugadas que se tienen que hacer con coherencia, cuando no se puede salir jugando y toda hacerlo en largo. Siempre me exigen un objetivo. No es casualidad por que se ha entrenador bastante", manifestó.

Finalmente, Graterol describió las virtudes de América a lo largo de la temporada y la importancia de Adrián Ramos.

"América es un equipo que tiene buena relación. No todo será bonito y color de rosa. Siempre habrá diferencias, pero es una familia. Adrián Ramos es fundamental, con su experiencia y juego ha ayudado mucho al equipo, además marca diferencia en la cancha", puntualizó.