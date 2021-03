Jonatan Álvez dice que no le molestan las críticas y trabaja para el beneficio de Nacional

Atlético Nacional se consolidó en la parte alta de la tabla en la Liga BetPlay Dimayor después de derrotar como visitante 2-1 a Millonarios en compromiso de la fecha 13. El conjunto 'verdolaga' llegó a 24 puntos luego de siete triunfos, tres empates y dos derrotas que lo tienen en la segunda casilla.

Uno de los jugadores que más se ha destacado en la institución antioqueña es el delantero uruguayo Jonatan Daniel Álvez Sagar, que a pesar de que su vinculación fue polémica, con el pasar de los partidos se ha ganado un lugar en la alineación titular y en el plantel de jugadores.

Lea también: ¿‘Chicho’ Arango demostró su amor por Nacional en pleno clásico?

Este martes 23 de marzo, previo al choque con Jaguares por la jornada 14, Álvez dejó claro que no le molestas las críticas y lo que digan de él, siempre y cuando aporte dentro de la cancha y cumpla con lo que le pide el entrenador Alexandre Guimaraes.

"Las críticas a mí no me molestan para nada, si a los mejores los critican, por qué no me van a criticar a mi. Trato de aportar para mi equipo, trato que si se da la situación del gol aprovecharla- Hay partidos en los que nos toca guerrear mucho. Todo delantero quiere marcar goles y a mi me trajeron para marcar, aunque me interesa que mi equipo gane", dijo.

El atacante uruguayo se refirió a la opción de jugar con Jefferson Duque y compartir la parte ofensiva en algunos partidos.

"Eso lo decide el técnico, las veces que nos ha tocado jugar juntos tuvimos situaciones de gol y de llegar al arco rival. El profe elige al mejor y a ese le toca jugar. En lo personal me siento tranquilo jugando solo y si nos toca a los dos trataremos de dar lo mejor", manifestó.

Álvez respondió a las dudas que surgen con su rendimiento ya que tan solo ha marcado dos goles en la temporada.

Le puede interesar: Alexis Henríquez le pregunta y Teo contesta; la curiosa charla sobre Nacional y Junior

"Son situaciones de juego que se dan así. Lo principal es que estén contentos con mi juego. Es lindo marcar, pero yo aporto. Si el entrenador está contento con lo que hago, bienvenido", dijo.

Finalmente, el delantero uruguayo aclaró que ya está adaptado a la ciudad y al equipo a pesar de que le tocó trabar para acostumbrarse al clima.

"Me siento adaptado con respecto a de dónde venía. En Ecuador era un calor de 40 grados y el cambio de clima le cuesta a cualquier jugador y más por el estilo de juego de Guimaraes. De a poco me voy acoplando y adaptando a mis compañeros", puntualizó.