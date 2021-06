¿Jonathan Álvez se queda? Lo que le costaría a Nacional la salida del ‘Loco’

El tema de Jonathan Álvez y Atlético Nacional se ha convertido en novela, ya que en los últimos días se ha venido hablando que el atacante uruguayo estaría en la lista de los jugadores que podría abandonar la plantilla ‘verdolaga’ para el siguiente semestre.

Aunque ya se hizo oficial por parte de la junta directa que el estratega Alejandro Restrepo estará encargado del equipo para la próxima Liga Betplay, también se conoció que el uruguayo seguirá bajo el mando del nuevo técnico, teniendo en cuenta que no se ha podido llegar a un acuerdo entre los directivos para poder rescindir el contrato.

Y es que según se ha conocido, en la interna del ‘Rey de Copas’ no están del todo satisfechos con el rendimiento de Álvez, ya que en 26 compromisos disputados, solamente marcó tres goles, por lo cual la idea era llegar a un mutuo acuerdo para finalizar el vínculo laboral que los tiene unidos. No obstante, el periodista Julián Cespedes indicó que por el momento, al uruguayo se le seguirá viendo con la camiseta del verde, pues Jonathan Álvez habría pedido una suma cercana al millón de dólares. Esta última información no la han confirmado las partes en cuestión.

Hay que recordar que el atacante estuvo en negociaciones con algunos equipos de Sudamérica, pero estas no llegaron a buen puerto.

Por otra parte, en Nacional aún no se habla de nuevos refuerzos, pero sí se ha sabido que hay algunos jugadores que podrían abandonar el equipo como lo son Aldair Quintana, Vladimir Hernández y Déinner Quiñones. Los dos últimos jugadores estarían en carpeta del Medellín y América de Cali, respectivamente.