Jorge Bava armó 'novela' en Santa Fe y Cerro Porteño confirmó a su DT
El pasado lunes empezó a circular información que relaciona a Jorge Bava con Cerro Porteño.
Independiente Santa Fe vive horas cruciales debido al rumor que indica que su entrenador Jorge Bava saldría debido a una propuesta superior de Cerro Porteño de Paraguay. Se han intensificado versiones que alimentan esta 'novela'.
Medios de comunicación paraguayos informaron el pasado lunes que era un hecho que Bava llegaría a Cerro Porteño, y a la par, Santa Fe emitió un comunicado indicando que el DT tiene contrato vigente con el club, y de momento, seguirá.
Ya este martes 23 de septiembre, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, convocó a una rueda de prensa, en la cual informó que Bava viajó con el grupo de jugadores a Medellín para afrontar el partido de ida de cuartos de final ante el DIM y que su intención es continuar.
Un par de horas más tarde, el periodista paraguayo Luis Enrique Pérez informó quién será el DT de Cerro Porteño, afirmando de paso que el Ciclón es manejado con total "improvisación", pero manifestó algo de alegría al saber que la llegada de Bava a Asunción se 'trabó'.
En Paraguay confirmaron al técnico de Cerro Porteño
Según la información que presentó el periodista, el técnico de Cerro Porteño seguirá siendo Jorge Achucarro, quien se viene desempeñando como entrenador interino y seguirá "hasta nuevo aviso".
Lo anterior corrobora que Jorge Bava de momento sigue en Independiente Santa Fe y desmiente que ya hubiese un acuerdo verbal para la llegada del uruguayo a Paraguay. No obstante, no es definitivo que el DT se quede en el Rojo.
La oferta de Cerro Porteño a Bava es superior a la de Santa Fe
Acorde a lo dicho por Juan Felipe Cadavid, director de deportes de La FM, la oferta de Cerro Porteño a Jorge Bava es superior a lo que gana en Independiente Santa Fe, razón por la cual en el León plantean hacerle un ofrecimiento económico que mejore las condiciones actuales.
Eso sí, según Cadavid, en Santa Fe le harán una oferta "responsable", sin comprometer el futuro económico de un equipo que de a poco a nivelado su estado financiero.
