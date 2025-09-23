Jorge Bava armó 'novela' en Santa Fe y Cerro Porteño confirmó a su DT

Independiente Santa Fe vive horas cruciales debido al rumor que indica que su entrenador Jorge Bava saldría debido a una propuesta superior de Cerro Porteño de Paraguay. Se han intensificado versiones que alimentan esta 'novela'.

Puede leer: Santa Fe ya tendría listo al nuevo DT si se anuncia la salida de Bava

Medios de comunicación paraguayos informaron el pasado lunes que era un hecho que Bava llegaría a Cerro Porteño, y a la par, Santa Fe emitió un comunicado indicando que el DT tiene contrato vigente con el club, y de momento, seguirá.

Ya este martes 23 de septiembre, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, convocó a una rueda de prensa, en la cual informó que Bava viajó con el grupo de jugadores a Medellín para afrontar el partido de ida de cuartos de final ante el DIM y que su intención es continuar.

Un par de horas más tarde, el periodista paraguayo Luis Enrique Pérez informó quién será el DT de Cerro Porteño, afirmando de paso que el Ciclón es manejado con total "improvisación", pero manifestó algo de alegría al saber que la llegada de Bava a Asunción se 'trabó'.