Jorge Bava confía, pero advierte: “Hay que cambiar la tónica”

La palabra preocupación puede ajustarse a este momento que vive Independiente Santa Fe en los cuadrangulares semifinales. Los bogotanos no han podido tener una buena cara en casa y sí de visitante. Estos problemas se presentan justo cuando el elenco cardenal definía casi toda la segunda vuelta de local, salvo el último encuentro en el clásico ante Millonarios, pero de igual manera será en El Campín.

A Santa Fe le tocó lidiar contra Atlético Nacional y podía sepultar al equipo antioqueño. Sin embargo, desde el primer minuto del juego, Daniel Torres cometió una infracción en el área propia a Alfredo Morelos que terminó en una pena máxima dictaminada por el VAR. Jhon Ulloa decretó el penal que afirmó Morelos.

Aunque Santa Fe logró empatar con Hugo Rodallega en un balón que soltó David Ospina tras un remate de Omar Fernández Frasica, Alfredo Morelos se volvió a salir con la suya con un golazo de cabeza. Morelos dio la victoria que revive al cuadro verdolaga que suma cinco unidades, a uno de los dos elencos bogotanos.

Tras el partido, Jorge Bava entró a la rueda de prensa con confianza en lo que resta del torneo pensando en poder sacar esto adelante. Y es que, Santa Fe ya solo depende de sí mismo en los dos partidos restantes. Deberá respetar la casa ante Once Caldas y vencer a Millonarios de visitante.

LAS POCAS OPCIONES DE GOL DE SANTA FE

Durante los 90 minutos, hubo muchas opciones para Nacional, pero a Santa Fe le costó llegar un poco al arco rival. Jorge Bava afirmó que, desde los primeros minutos, todo se rompe con el primer tanto, “en el segundo tiempo, cambiamos el esquema y tratamos de ser más ofensivos, porque estábamos abajo en el marcador. El gol tempranero rompe con todas las tácticas, porque no era lo que nos esperábamos en el inicio del compromiso”

Llegando por las bandas, los locales intentaron llegar al arco de Nacional custodiado por David Ospina, pero, más allá del gol de Hugo Rodallega no hubo muchas opciones para destacar por parte del cuadro cardenal, “en cantidad de acciones de peligro no tuvimos como en otros partidos. También en gran parte fue por la virtud del rival y porque desde el principio, ellos tenían el resultado a su favor. Sabíamos que no íbamos a tener esa posesión que sí tuvimos en otros partidos".

LA PREOCUPACIÓN DE LAS LESIONES Y DE JUGAR COMO LOCAL

No es solo cosa de Santa Fe, sino de todo el grupo. En condición de local, es complejo obtener resultados ideales. A todos les ha costado. Jorge Bava explicó que, “en estos cuadrangulares se ha marcado la paridad que hay entre todos los equipos, porque es un grupo muy igualado. Es una tabla muy apretada.

Tenemos que cambiar la tónica para mejorar, es verdad que a veces cuando estás de local no te dejan los mismos espacios que cuando estás visitando. Pero la cancha mide lo mismo y eso no es excusa. Cuando uno está debajo del resultado, hay que mejorar y estar más claros en la posesión del balón”.

Las lesiones se han vuelto un gran problema para Santa Fe. Lo de Iván Scarpetta complica, y el entrenador uruguayo reveló que todavía tiene mucho dolor, “lo ha afectado la gran cantidad de partidos en poco tiempo. Aún tiene mucho dolor, por suerte no tuvo la misma lesión que tuvo en Manizales. Tuvimos mala racha de lesiones, en diferentes tiempos. Debemos esperar la evolución y vamos a afrontar los partidos con los que están al 100. Tanto él como todos los jugadores están acelerando su recuperación".

Por su parte, finalizó con que el cuadro cardenal es sinónimo de resiliencia, “la palabra que nos marca es la resiliencia que tiene el equipo. El equipo se levanta a golpes y algunos muy duros. La fortaleza nos puede ayudar en lo parejo que está siendo este cuadrangular, eso lo sabíamos desde el principio".