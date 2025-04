Jorge Bava debutó en Santa Fe: idea de juego, tiempo de trabajo e importancia de la cantera

Independiente Santa Fe volvió a ceder puntos en la Liga BetPlay al empatar en el inicio fecha 12 en condición de local frente a Deportivo Pasto con marcador de 1-1.

El resultado del compromiso dejó algunas dudas en la afición, teniendo en cuenta el estreno del uruguayo Jorge Bava como nuevo director técnico.

Lea también: Santa Fe y Pasto igualaron en El Campín: debut 'gris' para Jorge Bava

Al término del partido, el estratega uruguayo aseguró que vio "cosas buenas", pero también aspectos por mejorar, principalmente en el final del juego.

"Fue un partido donde hubo de todo. Cosas buenas, pero el cierre no. Dimos ventajas, entramos en nerviosismo, no supimos canalizar el empate", dijo.

Bava explicó que Santa Fe perdió la "brújula" y reconoció que el partido pasó de ser favorable y con posibilidades de ganarlo a perderlo.

El nuevo entrenador cardenal fue consultado sobre las sensaciones que le dejó su debut y los cambios que pretende ejecutar en el equipo.

"Terminamos con sensaciones encontradas y con la amargura del resultado. Más allá de la idea que está definida, la situación amerita ir con calma, Santa Fe es un equipo que tuvo dos entrenadores, sería un error querer volcar en pocos días lo que resta del torneo mi idea, sería egoísta de mi parte, estoy para mejorar el equipo, ver las cualidades de cada jugador y el equipo colectivamente para fortalecer y mejorar aspectos y de a poco ir acercando lo que me gusta", aseguró.

Vea también: El León de James no pudo en su visita a Querétaro; el colombiano jugó los 90'

Finalmente, Jorge Bava afirmó que ha encontrado cosas buenas y resaltó la importante que le dará a las divisiones menores.

"De aquí a mayo tengo para trabajar, para que se vea más volumen de cosas buenas. Me gusta que el equipo tenga hambre, que no se conforme. La cantera es muy importante, no miro cédula ni edad", enfatizó.