Jorge Bava destacó la garra de Santa Fe y mandó mensaje a rivales en Liga

Los elogios de Bava tras la victoria

Jorge Bava, visiblemente satisfecho, no solo valoró el resultado, sino especialmente la manera en que se consiguió. En sus declaraciones posteriores al encuentro, elogió la actitud del grupo frente a la adversidad: “Mucha satisfacción por la remontada y por las formas. El equipo hizo un gran partido, no merecía el 0-1 en contra. Se repuso a la injusticia, no cambió su forma de jugar ni cayó en el nerviosismo. Y destaco también a la hinchada, que siguió apoyando incluso tras el gol rival. Estas son las formas en las que uno quiere ganar”.

El respaldo de la afición, que alentó sin cesar desde las gradas, fue un factor determinante en el desarrollo del partido. La conexión entre el equipo y sus seguidores ha sido una constante en los últimos encuentros y, para Bava, ese respaldo emocional es parte del motor que impulsa al plantel en momentos complejos.

Para Bava el triunfo tiene un golpe de efecto en lo anímico de cara al cierre de la primera fase de la Liga: “La victoria es un bálsamo, porque aunque ellos estaban convencidos y veíamos mejoras de juego, a veces no es suficiente. Ahora se ve un grupo más tranquilo”

Con este resultado, Santa Fe no solo suma tres puntos vitales, sino que también envía un mensaje claro de mejora. El equipo ha fortalecido su desempeño, sobre todo jugando en casa, y muestra una mejoría significativa desde la llegada de Bava, quien asumió oficialmente el mando el pasado 27 de marzo. Su enfoque ha estado centrado en mejorar el estado físico del grupo y reforzar la mentalidad competitiva, dos aspectos que han sido visibles en los últimos compromisos.

Este triunfo ante uno de los rivales más exigentes del torneo no solo alimenta las aspiraciones clasificatorias de Santa Fe, sino que reafirma la identidad que empieza a construir bajo el mando de Bava: un equipo comprometido, resiliente y con una clara idea de juego que se traduzca en los resultados.