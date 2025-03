Jorge Bava destapó todo en Santa Fe: “No puedo decir que ya está...”

Después de tres semanas sin director técnico, Independiente Santa Fe parece haber dado con el reemplazo de Pablo Peirano. La eliminación de la Copa Libertadores acabó con la ilusión del charrúa, que, pese a que los directivos y jugadores querían que se quedara para respetar su contrato que vencía a final de año, convocó una reunión para anunciar su salida oficial.

La primera decisión de Eduardo Méndez fue nombrar a Francisco López y a Róbinson Zapata como los entrenadores interinos. Santa Fe despertó y ganó tres partidos en línea con la dupla, pero la idea es conseguir un estratega en posesión. Jorge Bava tiene todo para tomar las riendas y quieren que se haga oficial antes del primer clásico ante Millonarios del sábado 22 de marzo.

En ese orden de ideas, las negociaciones están en un punto final en el que no se puede decir si sí tomará el cargo o si se echa todo para atrás. Es un momento de tensión entre las partes por el panorama que se vive en medio de las conversaciones y Jorge Bava ha mantenido la prudencia sin adelantarse al tema.

DECLARACIONES DE JORGE BAVA SOBRE SU LLEGADA A SANTA FE

Aunque todo parece muy adelantado con las partes, todavía no hay nada asegurado en el futuro de Jorge Bava en Independiente Santa Fe. Sin embargo, el entrenador uruguayo dialogó con Carve Radio en donde señaló importantes aspectos sobre las conversaciones con la institución cardenal.

Inicialmente, señaló que, “está terminando de finiquitarse. No lo anuncio porque yo soy prudente y soy respetuoso, no puedo decir que ya está cerrado, no terminamos de oficializar, pero sí está muy avanzado”. Posteriormente, comentó que ya está arreglado lo reglamentario y hace falta el cruce de los documentos entre los abogados por dar por terminado el tema legal.

Bava indicó que Santa Fe lo estaba buscando desde hace un buen tiempo, y no solo desde la salida de Pablo Peirano. No tomó las riendas porque ya tenía contrato con Liverpool de Uruguay, equipo al que sacó campeón en cinco ocasiones. Por esos acercamientos anteriores, ha seguido al club y al fútbol colombiano.

Agradeció públicamente a Pablo Peirano que lo ayudó bastante con el tema de lo que se puede encontrar en Bogotá y en Santa Fe, “en todo momento estuvo en disposición para todo. Vemos en Uruguay con plataformas el fútbol colombiano, pero me proporcionó todo. Me impulsó también con datos que me dieron sentido y tranquilidad. Estaba contento de que vaya un uruguayo”.

Con todo esto en mente, lo único que queda para finiquitar los detalles de su llegada es el componente legal. Ya están avanzando para cruzar los papeles y la documentación para que Jorge Bava, quien atajó en la Liga BetPlay con el Atlético Bucaramanga tenga una nueva experiencia en Colombia, pero esta vez como entrenador en Santa Fe.