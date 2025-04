Jorge Bava estalló tras derrota vs La Equidad: “Me voy a mi casa y no dirijo más”

Independiente Santa Fe ha perdido el orden táctico con la llegada de Jorge Bava, y, claramente, esperar que un entrenador haga lo mismo que el anterior timonel sería descabellado con apenas dos partidos como técnico en posesión. Los cardenales con Francisco López fueron muy ordenados y ganaron importantes puntos a lo largo del interinato.

Ahora bajo las riendas de Jorge Bava, suma un empate y una derrota en este camino con apenas dos juegos dirigidos. Las desconcentraciones permitieron que La Equidad encontrara espacios y que pudiera romper el arco defendido por Andrés Mosquera Marmolejo.

Santa Fe no tuvo reacción en el segundo tiempo justo cuando La Equidad dio el golpe con un golazo de Samir Mayo para sacar la primera victoria en el campeonato. Los cardenales la sufrieron y para lo que viene, el entrenador charrúa tendrá que ajustar aspectos en la marca y en el funcionamiento para poder sumar sus primeros triunfos con técnico del cuadro cardenal.

De hecho, eso fue lo que generó la ira de Jorge Bava después del partido en la rueda de prensa, cuando le preguntaron sobre qué se habló una vez acabó el partido con los jugadores en el vestuario. Bava dio una curiosa declaración, pero todo tiene un sentido y su historia.

LA RESPUESTA DE JORGE BAVA

Sin duda alguna, el fútbol, como cualquier otro deporte, se rige de códigos, de temas que no pueden salir del entorno de un equipo y que se respetan. Son cosas privadas que no salen de un club, y Jorge Bava, entendiendo que tuvo que cumplir con códigos como jugador, lo respeta como entrenador en su nueva faceta.

Una vez terminó la pregunta, Jorge Bava explicó que, “con todo respeto, si un día rompo esa infidencia, me voy a mi casa y no dirijo más. Sí le puedo hablar de fútbol, de táctica, de lo que usted me pregunte, pero de puertas para adentro, a mi parecer, nunca saldría. Pero sí puedo decir que el equipo está dolido por un mal resultado y con ganas de salir adelante, de llegar fuertes a zona de definición”.

Sin embargo, dejó claro que hay tranquilidad en lo que se ha visto durante estos dos partidos y por lo mostrado en Techo, pese a que es consciente que deben mejorar en todo, “estoy contento con ellos porque se brindan al máximo cada partido, hay mil cosas para corregir y para eso estamos, pero el equipo la verdad en ese sentido me tiene muy tranquilo y contento porque se brindan al máximo”.