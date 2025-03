Jorge Bava llenó de elogios a Santa Fe: "Un orgullo llegar a un club tan laureado"

Comenzó la dirección técnica del uruguayo Jorge Bava en Independiente Santa Fe. El club cardenal reveló una entrevista con el equipo de comunicaciones en la cual se lograron las primeras declaraciones del entrenador que espera tener su debut en la fecha 12 de la Liga Betplay.

Bava comenzó asegurando que se mostró muy entusiasmado con este nuevo reto en su carrera como técnico y que hay mucha ilusión por lo que pueden hacer al frente del León colombiano.

"Es un orgullo y un placer para uno como profesional llegar a un club tan laureado a nivel local e internacional, así que mucha expectativa, muchas ganas y mucha ilusión de hacer bien las cosas y hacer un buen torneo", dijo el técnico.

Jorge Bava dijo también que desde hace algunas semanas vienen observando los partidos del equipo lo que les permite tener un concepto ya de la nómina y de lo que esperan hacer con la plantilla desde el momento en el que asuman la dirección técnica.

"Nos tomamos el tiempo para como cuerpo técnico ver el equipo, ver la características de los jugadores, ver la Liga. Tenemos un conocimiento pero queremos tener algo más cercano. Sabemos lo que significa Santa Fe como equipo grande y la plantilla que hay que es muy madura, muy versátil y vi una oportunidad muy linda para aprovechar", explicó el técnico.

De las características del grupo de jugadores, Jorge Bava aseguró que destaca la versatilidad y la integración de jugadores jóvenes, pero también otros muy experimentados que entregan muchas virtudes que esperan explotar a favor del equipo.

"Es un equipo muy versátil, tanto en los modelos como tácticamente. Se adaptó a muchos esquemas de juego y entre tantas cualidades que le encontré a los jugadores les vi la pasión y la competitividad que mostraron en los últimos partidos que pude ver", puntualizó Bava.

Finalmente del modelo de juego que le gusta imprimir a sus equipos, Bava aseguró que espera mucho manejo de la pelota, presión alta al rival y saber leer los momentos de los partidos para ser contundentes en el área rival.

"Me gusta que mis equipos tengan un manejo de fútbol total, obviamente que tengo mis preferencias pero mi equipo tiene que saber llevar a cabo todas las fases de juego; después obviamente me gustan equipos que tengan más dominio de partido, que presione, que jueguen en campo rival. Obviamente es una utopía decir que lo hagan en 90 minutos, pero también cuando no pueda usarse, saber como sobreponer a lo que se haga en el campo de juego", finalizó el técnico.