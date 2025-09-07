Jorge Bava pasó por encima de Millonarios: polémicas declaraciones

Millonarios y Santa Fe se volvieron a robar las miradas del Fútbol Profesional Colombiano gracias a la fecha 10 de la Liga BetPlay, en la que se encontraron en un nuevo clásico capitalino en el Estadio El Campín, escenario deportivo que fue testigo de un agónico empate 0-0 que dejó un "sin sabor" en los fanáticos de ambas escuadras.

Más de 30.000 hinchas estuvieron presentes en el clásico capitalino y se tuvieron que regresar a sus hogares con un grito de gol ahogado en la garganta. Sin embargo, hubo quienes se fueron satisfechos con este resultado, tal como Jorge Bava, quien ni siquiera sabía cómo estaba ubicado en la tabla de posiciones, pero sabía que no dejar que Millonarios sumara de a tres unidades los beneficiaría.

Jorge Bava salió tranquilo del empate ante Millonarios

La escuadra 'embajadora' auspició como local en el clásico #323 contra Santa Fe, con un marco inmejorable que vistió al 'Coloso de la 57' de azul y blanco que los tendría que haber motivado para sacar una victoria que le diera un envión anímico a Hernán Torres y todo el equipo tras el mal momento en el que los dejó el estratega antioqueño, David González.

Aún así, Millonarios y tolimense todavía no ha podido "levantar cabeza" desde que asumió el cargo y solamente ha conseguido rescatar una victoria en el transcurso de cuatro partidos en los que ha estado al mando. Mientras que Jorge Bava va por buen camino en busca a defender el campeonato que obtuvo en el semestre de apertura, rescató un empate en condición de visitante y se volvió a meter dentro de los ocho mejores equipos, lo que le permitió salir satisfecho del Nemesio.