Jorge Bava pidió tiempo en Santa Fe: "De a poco la idea se irá soltando"

Tuvieron que pasar 13 fechas para que La Equidad sumara su primera victoria en la Liga BetPlay 2025-I. Un juego en condición de local ante Independiente Santa Fe que, caso contrario al de los aseguradores, buscaba la manera de tomar el liderato de nueva cuenta a la espera de que jueguen Millonarios, América, Junior, entre otros que están en la parte alta.

Fue un partido en el que Independiente Santa Fe comenzó ganando con una anotación de Hugo Rodallega desde el punto penal por una mano en el área. Hubo polémica con la definición del goleador que pateó con los dos pies, pero el VAR finalmente no anuló la acción y los cardenales celebraron. La Equidad igualó antes del descanso con Santiago Orozco.

Hubo un cambio de cara para mal de Santa Fe después de los quince minutos de entretiempo. La Equidad en la primera que tuvo en el complemento volvió a romper el arco con Samir Mayo que puso el segundo y el triunfo final del conjunto local que logró ganar en el torneo.

A Santa Fe se le ha complicado la cosa desperdiciando la oportunidad de clasificar anticipadamente. Cedió puntos con Jorge Bava, y se confirma el desorden en el mediocampo y en la defensa que tiene el club en estos dos juegos con el uruguayo, tema que no se veía con Francisco López y Róbinson Zapata como interinos.

JORGE BAVA: “DE A POCO NOS VAMOS SOLTANDO”

El entrenador uruguayo puso la cara a la derrota en la rueda de prensa en donde inició con el análisis del juego, “me preocupa el resultado, que no lo veníamos a buscar. Sigo manteniendo lo del otro día, volúmenes muy bajos. Tuvimos el partido hasta lo último, por momentos hubo los circuitos por dentro para finalizar, por momentos no. En posicionamiento defensivo, bien, pero nos faltó más agresividad para atacar y defender”.

Nuevamente, le consultaron por el tiempo de trabajo para hacer despertar al equipo y mencionó, “de a poco se va implementando. Tuvimos unos días más de trabajo, se vieron esas cosas, estuvimos más sólidos en defensa, fuimos más sólidos que el partido anterior. De a poco vamos a ir soltando, solo que decía que mi modelo de juego va en lo que yo siento el fútbol y a las características de los jugadores y más cuando tomo un equipo en rodaje”.

Sobre una reflexión post partido, Jorge Bava subió el tono, “con todo respeto. Si un día rompo esa infidencia me voy a casa y no dirijo más. Puertas para adentro, al menos de mí, nunca saldría ni como jugador ni como entrenador. Lo que sí puedo decir es que el equipo está dolido por un mal resultado y con ganas de salir adelante, llegar fuertes a zona de definición. Ellos se brindan al máximo todos los días. El equipo en ese sentido me tiene muy calmado, tranquilo y contento”.

Por su parte, destacó el error que terminó en los goles de La Equidad, “fueron goles neurálgicos, prácticamente tener la victoria antes de ir al descanso y luego empezar al segundo tiempo y te ganan. Pegan duro. En comparación con el partido anterior, tuvimos más opciones de perder el partido, si no hubiera sido por Marmolejo. Yo necesito a todo el equipo para defender también.

No estuvimos tan desordenados, pero nos faltó la agresividad para poder marcar. Estábamos bien posicionados, pero nos faltó esa agresividad. Ganamos los duelos, pero en los goles nos faltó eso. Todo el equipo tiene que asumir la defensa y también la creación”.